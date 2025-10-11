อนุทิน ดันแก้รธน. ตั้งสมคิด-วุฒิสาร ช่วยบวรศักดิ์ พท.จัด 30 ขุนพล ถก 3 ร่าง มอบจาตุรนต์-สุทิน นำทีม
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่จ.ชัยนาท นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการตั้ง 7 ที่ปรึกษาของนายกฯ โดยมีนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ และนายวุฒิสาร ตันไชย จะให้มาช่วยด้านไหนเป็นพิเศษว่า จะมีเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตอนนี้มีกูรูด้านการร่างรัฐธรรมนูญอย่างน้อย 2 ท่านแล้ว คนแรกคือ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกฯ อีกท่านคือ นายสมคิด ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ คนเหล่านี้มีประสบการณ์ มีวุฒิภาวะ มีความเป็นอาจารย์โดยตรง ถ้าเราจะต้องพูดคุยกับฝั่งผู้ร่างรัฐธรรมนูญ เช่น ทางพรรคประชาชน (ปชน.) จะมีคนที่คอยร่วมมือกันร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับประเทศ
ด้าน นายดนุพร ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายในวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมมาตรา 256 แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 15/1 ระหว่างการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ว่า แยกออกเป็น 2 ส่วนคือ ในส่วนของผู้อภิปราย มีการเปิดให้ ส.ส.ที่สนใจลงชื่อ โดยขณะนี้มีการลงชื่อไว้ประมาณ 20-30 คน พรรคจะจัดสรรเวลาให้ผู้ประสงค์จะอภิปรายอีกครั้ง อีกส่วนคือทีมข้อมูลของพรรคที่กำลังทำงานอยู่ เพื่อเตรียมข้อมูลว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่จะต้องมีการอภิปราย โดยจะมีผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์เรื่องนี้เป็นหัวหน้าทีมอภิปราย เช่น นายจาตุรนต์ ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสุทิน คลังแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ รวมถึงเราต้องดูว่าใครจะเป็นผู้อภิปรายเปิด หรือผู้อภิปรายปิด
เมื่อถามว่า จะรับหลักการทั้ง 3 ร่างเลยหรือไม่ นายดนุพรกล่าวว่า กำลังพูดคุยในเรื่องของรายละเอียด จริงๆ อยากจะรับทั้งหมด แต่ต้องพูดคุยกันเนื่องจากร่างของพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ค่อนข้างแตกต่างจากพรรค พท.และพรรคประชาชน (ปชน.) ในเรื่องที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่ไม่มีภาคประชาชนเป็นส่วนเกี่ยวข้อง ไม่แน่ใจว่าหากรับไปแล้วจะไปถกเถียงกันไม่จบในชั้นคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯหรือไม่
นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันว่า เป็นการเมืองเฉพาะกิจ มีนายกฯเฉพาะกิจ ที่เข้าสู่อำนาจแบบเฉพาะกิจ ต้องหาสัดส่วนบาลานซ์ ระหว่างการแก้ไขปัญหาให้บ้านเมือง กับการทำตามสัญญาให้กับฝ่ายค้าน คิดว่าฝ่ายค้านมีกลไกในการควบคุมรัฐบาลเสียงข้างน้อย ให้เป็นไปตามข้อตกลง เช่น การอภิปรายนโยบาย เห็นว่าทำได้ดีพอสมควร
เมื่อถามว่าพรรค ปชน.ถูกมองว่าเป็นพรรคฝ่ายค้ำจะกู้ภาพลักษณ์ได้อย่างไร นายพิธากล่าวว่า ไม่ใช่ฝ่ายค้ำอย่างแน่นอน และจะกู้ภาพลักษณ์ได้คือการทำงานอย่างต่อเนื่อง แต่จะตัดสินใจอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับพรรค ปชน. แต่รู้สึกติดใจกับคำสัมภาษณ์ของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย (พท.) ที่บอกว่าไม่ได้รับการติดต่อมา และอาจจะติดต่อวีวีไอพีอยู่ขนาดนั้น อาจทำให้เริ่มเข้าใจการตัดสินใจได้ และในตอนที่ตนเป็นผู้ชนะเลือกตั้ง และเป็นอดีตแคนดิเดตนายกฯเบอร์หนึ่ง ก็ยังรู้สึกได้ถึงการประวิงเวลา แม้การตัดสินใจของพรรค ปชน.อาจไม่สมบูรณ์ก็พอเข้าใจได้ ตอนนี้ผ่านไปแล้วกลับไปแก้อะไรไม่ได้ ทำหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลเฉพาะกิจชุดนี้ให้ได้มากที่สุด และคอยเตือนนายกฯตลอดเวลาว่าเป็นนายกฯเฉพาะกิจ ที่มาจากอำนาจเฉพาะกิจ เพื่อภารกิจเฉพาะกิจ