พล.ท.อดุลย์ เผยกัมพูชาไม่รับเงื่อนไข เลื่อนRBCไม่มีกำหนด โยน‘GBC-RBC’หารือร่วมกัน

“อดุลย์” เผย กัมพูชาไม่รับเงื่อนไข เลื่อน RBC ไม่มีกำหนด โยน GBC-RBC หารือร่วมกันเผย งัดแผน ”น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี“ ติดโซลาร์เซลล์-ทำถนน ยกระดับคุณภาพชีวิตทหารชายแดน
เมื่อเวลา 07.00 น. 11 ตุลาคม พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช. กลาโหม ให้สัมภาษณ์ ถึงการลงพื้นที่จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่า ไม่มีอะไรน่าห่วงหรือน่ากังวล ตนเดินทางไปดูแผนและความพร้อมของเครื่องมือของหน่วยปฏิบัติ เป็นเพียงการทำความเข้าใจกัน ไม่มีอะไร
ผู้สื่อข่าวถามว่า การลงพื้นที่อีสานใต้ จ.ศรีสะเกษ พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า เป็นพื้นที่ชายแดนฝั่งที่ติดกับกัมพูชา ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ โดยจะเข้าไปดูการเข้าถึงพื้นที่ของทหารในการนำกำลังเข้าพื้นที่ หรือการส่งกําลังบํารุง ในการดูแลพื้นที่ชายแดน ซึ่งกระทรวงคมนาคม จะทําถนนเข้าไป และกระทรวงพลังงานจะนําโซลาร์เซลล์ไปติดตั้ง เพื่อช่วยทหารบริเวณชายแดน ให้เกิดความรวดเร็วในการนํา
กําลัง การขนส่ง และการแพทย์ในพื้นที่
พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า เป็นไปตามแนวคิดที่ว่า น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี และมีสัญญาณโทรศัพท์ กําลังพลที่อยู่ตามชายแดนก็จะมีความสุขระดับหนึ่ง เพราะสามารถติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนร่วมงานได้ เนื่องจากขณะที่ปกป้องอธิปไตยก็ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก ตามควรแก่อัตภาพ พร้อมย้ำว่า อาหารการกินสมบูรณ์ไม่มีปัญหา ขณะที่ทางฝั่งกัมพูชาเป็นพื้นที่ของเอกชน จึงสามารถเข้าถึงพื้นที่ชายแดนได้มากกว่า
ส่วนการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ไทย-กัมพูชา ที่มีการเลื่อนออกไป พลโทอดุลย์ ย้ำว่า ตามที่ แม่ทัพภาคที่ 1 เคยระบุไว้ หากไม่รับเงื่อนไขที่ทางเราเสนอไป ก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของที่การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา และ RBC ที่จะทําร่วมกัน