ลุงป้อม เป็นประธานทอดกฐิน วัดเกาะแก้ว-วัดโพธิ์เผือก พร้อมทักทายประชาชน ที่มาต้อนรับ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 ต.ค.68 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พร้อมคณะ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเกาะแก้ว และวัดโพธิ์เผือก (ทุ่งมะขามหย่อง) จ.พระนครศรีอยุธยา ต่อเนื่องกัน เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา อันเป็นการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ถวายเป็นพุทธบูชา และพระสงฆ์ที่จำพรรษา ปฏิบัติธรรมครบไตรมาส
โดยหลังออกพรรษา ทาง พล.อ.ประวิตร จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดกฐิน ทั้ง 2 วัดนี้ เป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งถวายจตุปัจจัยสมทบทุน เพื่อบูรณปฏิสังขร ศาสนสถานให้คงอยู่คู่พระศาสนาของชาติไทย สืบต่อไป รวมถึงใช้เป็นศูนย์รวมจิตใจ และสถานปฏิบัติธรรมของประชาชนในพื้นที่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมะของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และพุทธศาสนิกชน เพื่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน สืบต่อไป
ทั้งนี้ พิธี ณ วัดโพธิ์เผือก (ทุ่งมะขามหย่อง) พล.อ.ประวิตร ยังได้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้คุณแม่สายสนี วงษ์สุวรรณ มารดา ในโอกาสนี้ด้วย
บรรยากาศในงานบุญทอดกฐิน ทั้ง 2 วัด มีประชาชนมาร่วมทำบุญกันอย่างเนืองแน่น ซึ่ง พล.อ.ประวิตร ได้เดินทักทายและพูดคุยกับประชาชน ที่มาให้การต้อนรับ และมาร่วมทำบุญกันอย่างเนืองแน่น พร้อมแสดงความห่วงใย สอบถามถึงสถานการณ์ปริมาณน้ำของแม่น้ำสายหลัก ที่ต้องเผชิญกับมวลน้ำจากทางภาคเหนือ ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้ให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงก่อนหน้านี้ด้วย
