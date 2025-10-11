พิสิษฐ์ ยันส่วนตัวรับร่างแก้ไขรธน.ทั้ง 3 ร่าง แม้ติดใจ2ประเด็นของปชน.

“พิสิษฐ์” ยันส่วนตัวรับร่างแก้ไข รธน.ทั้ง 3 ร่าง แม้ติดใจใน 2 ประเด็นของพรรคประชาชน เชื่อ ส.ว. 67 เสียงไม่มาก น่าจะผ่านหลักการวาระ 1 ทุกร่าง ส่วน กมธ.แก้ไข รธน.ของวุฒิสภาที่ยังเป็นปัญหา คงต้องจับสลากที่เหลืออีกรอบ
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ ส.ว. ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) กล่าวถึงการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในวันที่ 14-15 ต.ค. เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. … ซึ่งมีทั้งหมด 3 ฉบับว่า โดยส่วนตัวของตนได้อ่านหมดแล้วทั้ง 3 ร่าง ดังนั้นในการพิจารณารับหลักการวาระที่หนึ่ง ก็คงจะรับทุกร่าง เพราะแต่ละร่างก็มีทั้งข้อดีข้อเสีย จะบอกว่าร่างใดร่างหนึ่งดีทั้งหมดแล้วเอาไปใช้เลยมันไม่มี ก็ต้องนำมาพูดคุยกันทั้ง 3 ร่างในวาระที่สอง ว่าจะเอาส่วนดีของร่างไหนมาพิจารณา ซึ่งก็เหมือนกับกฎหมายทั่วไป
เมื่อถามว่ามองดูแล้ว ส.ว.คนอื่นจะรับหลักการวาระหนึ่งทั้ง 3 ร่างหรือไม่ นายพิสิษฐ์กล่าวว่า จริงแล้วใช้เสียง ส.ว.แค่ 1 ใน 3 ประมาณ 67 เสียง ซึ่งไม่เยอะ 67 เสียงดังนั้นในส่วนตัวจึงคิดว่าน่าจะผ่านวาระที่หนึ่งทั้ง 3 ร่าง
ต่อข้อถามว่า ในร่างของพรรคประชาชนมีติดใจตรงไหนหรือไม่ถึงให้ผ่านได้ นายพิสิษฐ์กล่าวว่า ตนติดใจเรื่องแก้หมวด 1 หมวด 2 เพราะส่วนตัวไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว และอีกประเด็นคือการเลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าห้ามเลือกโดยตรงจากประชาชน ซึ่งในร่างของพรรคประชาชนก็จะมี 2 ประเด็นนี้เป็นหลักที่ติดใจ แต่มีประเด็นอื่นที่ดีก็อาจจะต้องเอามาใช้บ้างเพราะฉะนั้นส่วนตัวจึงรับทั้ง 3 ร่างก่อน แล้วค่อยมาพิจารณาอีกทีว่าจะใช้อันไหนบ้าง
ส่วนรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในส่วนของ ส.ว.ที่ยังมีปัญหาอยู่นั้น นายพิสิษฐ์กล่าวว่า รายชื่อทั้งหมดเราเริ่มต้นจากให้คณะกรรมาธิการสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) กำหนดให้ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พัฒนาการเมือง ได้โควต้าไปก่อน 1 รายชื่อ ในทั้งหมด 12 รายชื่อ จึงเหลือ 11 รายชื่อจาก 20 กมธ.สามัญประจำวุฒิสภา ซึ่งนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ส.ว.ในฐานะเลขานุการวิปวุฒิสภา เป็นผู้จับสลากเอง ซึ่งตนอยู่ในเหตุการณ์ด้วย ซึ่งก็มี กมธ.การกฎหมาย และการยุติธรรม วุฒิสภา ที่เป็นปัญหา และเมื่อวันที่ 10 ต.ค. ตนคุยกับเลขานุการ กมธ.การกฎหมายฯ เขาบอกว่าคนที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมวันนั้นก็เหมือนกับไม่พอใจว่าทำไมให้ชื่อ นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ ส.ว. กมธ.ฯ ไปเป็น กมธ.วิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ เลย โดยที่เขายังไม่รู้เลยทำไมเป็นอย่างนี้ ทำให้มีการทะเลาะกันในที่ประชุม จนล่าสุดเห็นมีบันทึกออกมา ซึ่งน่าจะส่งไปยังนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ในวันที่ 13 ต.ค.นี้ ส่งคืนโควต้านี้ไปดำเนินการใหม่
เมื่อถามว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะให้ ส.ว.คนใดมาเป็น กมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญฯ แทน นายพิสิษฐ์กล่าวว่า คงต้องจับสลากใหม่อยู่ดีโดยจับเฉพาะ กมธ.ที่ไม่ได้คราวที่แล้วซึ่งมีทั้งหมด 9 คณะ ก็จะจับขึ้นมาอีกหนึ่งให้ไปเป็นตัวแทน อย่างไรก็ตามตนไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่าทาง กมธ.การกฎหมายฯ ส่งชื่อ นพ.เปรมศักดิ์ แต่แรก แต่เมื่อทาง กมธ.การกฎหมายฯ ถอนออกไปแล้วก็คงเอาตามมติของ กมธ.การกฎหมายฯเป็นหลัก ส่วนที่ นพ.เปรมศักดิ์จะนำเรื่องนี้ไปพูดในที่ประชุมร่วมรัฐสภา ก็คงห้ามไม่ได้ เพราะจริงๆ เรื่องนี้อยู่ที่มติของ กมธ.การกฎหมายฯ เราก็ต้องยึดตามนั้น
