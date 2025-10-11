เฮ้ง เซ็นตั้ง อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ นั่งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทส.
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ลงนามในหนังสือ คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ นายสุชาติ ชมกลิ่น ดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น
เพื่อให้การบริหารราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้ง นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ เป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และพิจารณาเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมาย
โดยให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการได้ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงาน
สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2568