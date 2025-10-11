หน.สันติสุขใต้ จ่อเชิญผู้เชี่ยวชาญ ร่วมวางกรอบทำงานฝั่งไทย หลังคล้อยตามมาเลย์มากเกินไป

สมศักดิ์ เตรียมเชิญผู้เชี่ยวชาญ ร่วมคณะคุยสันติสุขใต้ วางกรอบบทบาทฝั่งไทย เหตุ คล้อยตามมาเลเซีย มากเกิน
เมื่อเวลา 13.25 น. วันที่ 11 ตุลาคม ที่ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดตั้งคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ ว่า ขณะนี้รอคำสั่งอยู่ เมื่อคำสั่งเสร็จจะมีองค์ประกอบที่คล้ายกับของเดิม จากนั้นจะเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วม โดยนายกฯ ระบุว่า เรื่องการแก้ไขปัญหาภาคใต้ขอให้ทำในภาพรวมหมายความว่า การพูดคุยเป็นส่วนหนึ่ง และมีองค์ประกอบอื่นด้วย เช่น การทำงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค4 )กองทัพ ตำรวจ กระบวนการยุติธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และอีกหลายองค์ประกอบ
พล.อ.สมศักดิ์ กล่าวว่า หน้าที่ของตน คือช่วยบูรณาการให้องค์ประกอบเหล่านี้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพูดคุย หากไปพูดคุยเพียงลำพังจะไม่มีหน้าตักที่จะไปคุยกับเขา จึงต้องใช้องคาพยพทุกฝ่าย โดยตนจะดูเฉพาะระหว่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ด้านกอ.รมน. ภาค 4 จะดูภายในประเทศ ส่วนที่เป็นรอยต่อตรงกลาง กองทัพจะเข้ามาช่วยดูแล
เมื่อถามว่า มาเลเซีย จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูอคุยใช่หรือไม่ พล.อ.สมศักดิ์ กล่าวว่า เรามีเวลาไม่มากนักจึงไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรมาก ต้องใช้บริการเขาไปก่อน และต้องบอกให้เขาเห็นถึงความจำเป็นที่เราจะต้องกำหนดบทบาทฝั่งไทยให้เข้มข้นมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาเราไปคล้อยตามเขามากเกินไป หรือหากมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออำนวยความสะดวกเพิ่มเติม อาจจะต้องคุยกับเขาอีกครั้ง
ผู้สื่อข่าวถามว่า คณะพูดคุยจะมุ่งเจรจาไปยังกลุ่มบีอาร์เอ็นหรือไม่ พล.อ.สมศักดิ์ กล่าวว่า จะพยายามพูดคุยกับทุกกลุ่ม กลุ่มบีอาร์เอ็น มีการพูดคุยกันมาสักพักใหญ่และต้องพูดคุยกับเขาก่อน แต่ไม่ได้แปลว่าจะเป็นกลุ่มเดียวที่เราจะพูดคุยด้วย ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าอะไรจะแจ้งต่อไป