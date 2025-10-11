เพื่อไทย เผยยังไม่เคาะ อภิปรายแก้รธน. ใช้ร่างพรรคไหนเป็นหลัก

ศรัณย์ เผยเพื่อไทยถกแก้รธน. เน้นวิธีเลือกกลุ่มร่างรัฐธรรมนูญ เผย ต้องดูหน้างาน เอาร่างพรรคไหนเป็นร่างหลัก
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ สส.เลย พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายในวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมมาตรา 256 แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 15/1 ระหว่างการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในวันที่ 14-15 ต.ค. นี้ ว่า เบื้องต้นผู้อภิปรายของพรรคเพื่อไทยได้มีการวางเนื้อหาและข้อมูล แต่คงจะมีการวางเส้นเรื่องอีกครั้งว่าใครจะอภิปรายประเด็นใดให้ร้อยเรียงกัน ส่วนจะอภิปรายเน้นหนักไปที่เรื่องใดมากที่สุดนั้น จริงๆ ได้วางไว้หลายแบบ ซึ่งหลักๆที่ ต้องคุยกันคือ วิธีการเลือกกลุ่มที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญ แต่ก็ได้วางเผื่อไว้ว่าอาจจะต้องไปถึงการอภิปรายชี้แจงว่ามีปัญหาอย่างไร ทำไมต้องแก้
เมื่อถามว่าเบื้องต้นในพรรคได้คุยกันหรือไม่ว่า ใน 3 ร่าง ได้แก่ของพรรคประชาชน พรรคเพื่อไทย และพรรคภูมิใจไทย จะเอาของพรรคใดเป็นร่างหลัก นายศรัณย์ กล่าวว่า ได้มีการพูดคุยกัน แต่อาจจะต้องมีการดูหน้างานอีกครั้งหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่าทุกพรรคมั่นใจในร่างของตัวเอง หากต่างคนต่างโหวต ทุกคนก็อยากให้เริ่มด้วยการที่เห็นไปด้วยกันระดับหนึ่ง ฉะนั้นต้องคุยกับตัวแทนของแต่ละพรรคอีกครั้งหนึ่ง
