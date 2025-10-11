รมช.กลาโหม ลงพื้นที่ชายแดนไทย-เขมร เดินหน้าโครงการ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีสัญญาณโทรศัพท์
เมื่อวันที่ 11 ต.ค.68 พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม เดินทางลงพื้นที่ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณ ฐานปฏิบัติการพลาญบั้งไฟ พื้นที่ชายแดนรอยต่ออุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของกองทัพบกและที่ตั้งของกำลังพลแนวหน้า
พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาชายแดนในสถานการณ์ปัจจุบัน จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันของทุกกระทรวง ทบวง กรม ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้กำลังหลักของกองทัพสามารถเข้าถึงพื้นที่ชายแดนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อภารกิจ การส่งกำลังบำรุง การลาดตระเวน และการส่งกลับทางสายแพทย์ ทุกหน่วยต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน ภายใต้แนวคิดเดียวกันคือ ‘น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีสัญญาณโทรศัพท์’ เพื่อให้พื้นที่ชายแดนของไทยมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
รมช.กลาโหม เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการผลักดันโครงการฯ มุ่งเน้นให้กำลังพลในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน การลงพื้นที่ครั้งนี้ มี นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รมว.พลังงาน ได้ร่วมคณะ เพื่อติดตามแผน ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และพลังงานทดแทน ในพื้นที่ทุรกันดาร พร้อมด้วยผู้แทนจาก กระทรวงคมนาคม เข้าร่วมตรวจสอบเส้นทาง และวางแนวทางการ ซ่อม–สร้างถนนใหม่ เพื่อสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงและการแพทย์ชายแดน
พล.ท.อดุลย์ กล่าวอีกว่า ทหารที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ ควรมีน้ำสะอาดใช้ มีไฟฟ้าให้แสงสว่าง มีทางเดินที่มั่นคง และมีสัญญาณโทรศัพท์ไว้ติดต่อครอบครัว เพราะกำลังใจของคนแนวหน้า คือ พลังที่หล่อเลี้ยงความมั่นคงของชาติ
“ความมั่นคง ไม่ได้หมายถึงกำลังรบเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึง ความสามารของกองทัพในการดูแลคนของตนให้ ‘อยู่ได้’ และ ‘อยู่ดี’ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อขวัญและกำลังใจของกำลังพลในพื้นที่ชายแดน” พล.ท.อดุลย์ กล่าว
เมื่อถามว่า การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ไทย–กัมพูชา พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า ทางฝ่ายกัมพูชา ยังไม่รับเงื่อนไขที่ไทยเสนอ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมออกไปโดยไม่มีกำหนด
โดยประเทศไทยเห็นว่าควรให้ คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) และ RBC ไทย–กัมพูชา ร่วมหารือร่วมกันเพื่อหาทางออกที่เหมาะ การดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามหลัก มิตรประเทศที่ดี โดยประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการ รักษาอธิปไตย ความมั่นคง และมนุษยธรรม อย่างต่อเนื่อง
“ในฐานะคนที่เติบโตจากชายแดน ผมรู้ดีว่าพื้นที่ห่างไกลแค่ไหนก็ไม่ควรถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ไม่ว่าจะเป็นทหาร หรือประชาชน ทุกคนต้องได้เดินไปด้วยกัน เพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”รมช.กลาโหม กล่าว