นายกฯ เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุความไม่สงบชายแดนใต้ เผย อ.แพทย์ มอบพระไพรีพินาศ เป็นสิริมงคล ลั่นให้ศัตรูของบ้านเมืองพินาศ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางโดยรถยนต์โตโยต้า อัลพาร์ดสีดำ ทะเบียน งภ 3579 สงขลา เป็นพาหนะในการปฎิบัติภารกิจที่จ.สงขลา โดยเข้าเยี่ยมกำลังพล ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่พักรักษาตัว จำนวน 4 นาย ได้แก่ ร.ต.ต.สมชาย ปานเจี้ยง, ส.อ.บุริศวร์ ระดาชัย , อส.ทพ.พันธกานต์ อินทะเขื่อน และอส.ทพ.สุริยาวุธ ช่างเกวียนดี โดยมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บ ทั้งนี้อ.แพทย์ ได้มอบพระไพรีพินาศ ให้นายกฯเป็นที่ระลึก

นายอนุทิน กล่าวภายหลังเยี่ยมให้กำลังผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ว่า โดยทุกคนพ้นขีดอันตราย มีสติสัมปชัญญะที่ดี ก็ถือว่าเป็นข่าวดี

ผู้สื่อข่าวถามว่า รัฐบาล จะมีมาตรการเยียวยาอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่าเต็มที่อยู่แล้ว เรามีกฎระเบียบที่จะดูแลผู้ที่ได้ประสบเหตุโดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำชับให้หน่วยงานต้นสังกัดดูแล

เมื่อถามถึง พระไพรีพินาศ ที่อ.แพทย์ มอบให้เป็นที่ระลึกนายกฯกล่าวว่า “พระไพรีพินาศ” เป็นพระที่ร.พ.สงขลานครินทร์ฯ จัดสร้างขึ้น ถือเป็นสิริมงคล ตนไม่ต้องการให้ใครพินาศ แต่ให้ศัตรูพินาศ ศัตรูของบ้านเมือง

