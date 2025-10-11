อนุทิน ปิดทองหัวใจพระนอนหาดใหญ่ ขอพรให้ไทยมีชัยชนะ ใครไม่หวังดีต้องพินาศ ปัดขอเรื่องการเมือง
เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่ ที่ รพ.สงขลานครินทร์ฯ จ.สงขลา ช่วงหนึ่ง นายกฯได้พูดคุยกับอาสาสมัครทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บจากการลาดตระเวนคุ้มครองเด็กไปโรงเรียน โดยให้กำลังใจว่า “เดี๋ยวก็หาย รักษาตัวให้หายดี พักผ่อนเยอะๆ ไม่ต้องห่วง หายแล้วกลับไปทำงาน รอบรรจุเข้ารับราชการนะ หายไวๆ“
จากนั้นสอบถามอาการของเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) จ.ยะลา และสอบถามผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดถึงสวัสดิการและการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ โดยย้ำว่าหลังจากรักษาหายดีแล้วสามารถกลับเข้ารับราชการได้ตามเดิม
หลังจบภารกิจ นายกฯพร้อมคณะเดินทางกลับ กทม.โดยระหว่างทาง นายกฯพร้อมคณะ แวะเข้าวัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) อ.หาดใหญ่ ตามคำเชิญของนายมณเฑียร เจริญผล ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยสักการะพระนอน “พระพุทธมหัตตมงคล” และปิดทองหัวใจพระนอนเพื่อความเป็นสิริมงคล และเปิดเผยว่า ได้อธิษฐานขอพรให้ประเทศไทยมีชัยชนะต่อผู้ที่ไม่ประสงค์ดีโดยปราศจากเงื่อนไข ทั้งเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้และทุกอย่าง ใครไม่หวังดีกับประเทศไทยต้องพินาศ
ผู้สื่อข่าวจึงถามว่า ได้ขอพรให้พรรคภูมิใจไทยได้ ส.ส.ยกจังหวัดหรือไม่ นายกฯกล่าวว่า ไม่ได้ขอพรเรื่องการเมือง
จากนั้นเจ้าอาวาสวัดหาดใหญ่ใน มอบ “พระกริ่งมหาราชมหาราชราชา” สร้างพลับพลา 2 มหาราช ปี 2568 และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะ ก่อนที่นายกฯจะหยุดไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเจ้าอาวาสให้พรให้มีแรง ขอให้มีฤทธิ์ ขอให้มีกำลัง และยังขอให้โชคดี ทั้งนี้นายกฯได้ถ่ายรูปกับประชาชนที่เข้ามาให้กำลังใจนายกฯ ก่อนเดินทางกลับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัดหาดใหญ่ใน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของ อ.หาดใหญ่ ด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีพิธีปิดทองหัวใจพระนอน ซึ่งจัดขึ้นปีละครั้งช่วงเทศกาลสงกรานต์