อดีต สส.ปชป.ยัน ‘ชวน’ เลือกในใจแล้ว โหวต ‘มาร์ค’ คัมแบ๊กหัวหน้าพรรค

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ อดีต ส.ส.ลพบุรี อดีตนายทะเบียนพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “วันที่ 10 ตุลาคม 2568 นายชวน หลีกภัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคปชป. เดินทางโดยรถยนต์กลับภูมิลำเนาจังหวัดตรัง (มีภารกิจหลายอย่างในพื้นที่ รวมทั้งให้การต้อนรับเอกอัครราชฑูตอินโดนีเชียประจำประเทศไทย ขอเข้าพบที่บ้านพักของท่านชวน เพื่อคารวะในโอกาสอำลาดำรงตำแหน่งครบวาระ ก่อนเดินทางกลับประเทศ)

ระหว่างทาง นายชวน ได้แวะพบปะเยี่ยมเยียนผู้ที่เคารพนับถือ และประชาชนที่พบกันในจังหวัดต่างๆ ระหว่างการเดินทางกำหนดเดินทางถึง จ.ตรัง ค่ำวันนี้ ช่วงที่ผ่านมา

และช่วงนี้ ท่านบอกว่า เมื่อพบประชาชนต่างเอาใจช่วยพรรคประชาธิปัตย์ ให้กลับมาเป็นพรรคการเมืองที่เป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชน ประชาชนต่างรู้สึกยินดีที่มีข่าวว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะมีโอกาสกลับมาเป็นหัวหน้าพรรค นำพรรคสู่การเมืองอุดมการณ์ ทำงานการเมืองเพื่อบ้านเมือง เป็นทางเลือกที่เป็นความหวังของประชาชน อีกครั้ง

โดยนายชวน หลีกภัย ยืนยันมาตลอดขัดเจนว่า ให้การสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นหัวหน้าพรรคในการเลือกตั้งวันที่ 18 ตุลาคมนี้ โดยนายชวน มีกำหนดเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร วันที่ 13 ตุลาคมนี้ เพื่อร่วมประชุมรัฐสภาในวันที่ 14-15 ตุลาคมนี้”

