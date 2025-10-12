อนุทิน ตอบข้อสงสัย พิธา กังขา รบ.อาจใช้ประชามติปมเอ็มโอยู ไทย-เขมร ชี้สองสภาฯ ตั้งกมธ. ศึกษาข้อดี-ข้อเสียแล้ว
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ตั้งคำถามถึงรัฐบาลว่าเหตุใด ต้องทำประชามติยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชา (เอ็มโอยู) ปี 2543-2544 โดยไม่ใช้กลไกของรัฐสภาดำเนินการว่า ขณะนี้ทั้งสองสภาฯ คือ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ได้ตั้งคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญศึกษาข้อดีและข้อเสียของเรื่องดังกล่าวอยู่
เมื่อถามว่า เรื่องนี้ใช้มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ยกเลิกได้เลยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่างต้องมีขั้นตอน เมื่อถามย้ำว่าต้องรอข้อสรุปของคณะกมธ.วิสามัญศึกษาข้อดีข้อเสียของเอ็มโอยูปี 43 และปี 44หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ในเมื่อกมธ.วุฒิสภา และกมธ.ของสภาฯ กำลังศึกษาอยู่ เราก็รอฟังผลการศึกษา
ผู้สื่อข่าวถามว่าหากผลออกมาเป็นไปในทางบวกกับประเทศไทย มีโอกาสที่จะไม่ต้องทำประชามติหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า รอให้ผลการศึกษาออกมาก่อน แล้วค่อยมาพิจารณาร่วมกัน
ก่อนหน้านี้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวกรณีรัฐบาลเตรียมจัดออกเสียงประชามติถามประชาชนว่า เห็นควรให้ยกเลิกข้อตกลง MOU43-44 ระหว่างไทยและกัมพูชา ทั้ง 2 ฉบับหรือไม่ ว่า ต้องตั้งคำถามกลับไปว่า ทำไมจึงใช้กลไกของรัฐสภาไม่ได้ เข้าใจว่าเป็น นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นคนโยนประเด็นขึ้นมา
นายพิธา กล่าวด้วยว่าในระดับมหภาค รัฐบาลต้องชี้แจงกันให้ชัดว่า เรื่องแบบใดใช้กลไกรัฐสภา โดยการประชุมลับ เรื่องแบบใดจึงทำประชามติ เพราะถ้าสมมติเป็นเรื่องสุดโต่งแล้วถามประชามติหมดเลย สุดท้ายแล้วกลไกรัฐสภาไม่ต้องมีเลยใช่หรือไม่ ญัตติไม่ต้องยื่นแล้วหรือไม่ ไม่ต้องมีกรรมาธิการในการศึกษาแล้ว ส่วนเรื่องที่สอง ระดับจุลภาค คือความเป็นเอกภาพสมานฉันท์กันของ ครม. ว่าสิ่งที่ นายบวรศักดิ์ พูดนั้น รัฐมนตรีคนอื่นที่เกี่ยวข้องเห็นด้วยหรือไม่
ส่วนข้อกังวลว่า อาจจะเป็นการเปิดเผยความลับของประเทศให้กัมพูชารู้หรือไม่ นายพิธากล่าวว่า เพราะเหตุนี้จึงมีการประชุมลับ เพราะเรื่องแบบนี้มีวิธีการแก้ไขปัญหาได้หลายสัดส่วน มีการทำให้ประชาชนได้รับความเข้าใจหลายสัดส่วน ก็ควรที่จะเบาไปหาหนัก ไม่ใช่เริ่มต้นที่การทำประชามติเลย