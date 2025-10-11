‘เชตวัน’ โพสต์เฟซบุ๊กอนาคตประเทศไทย ทหารมีไว้ ‘ปกป้อง’ ประเทศ ไม่ใช่ ‘ปกครอง’ ประเทศ
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม นายเชตวัน เตือประโคน ส.ส.ปทุมธานี พรรคประชาชน(ปชน.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กดังนี้ หัวข้อ The Future of Thailand : อนาคตประเทศไทย “ทหาร” มีไว้ “ปกป้อง” ประเทศ ไม่ใช่ “ปกครอง” ประเทศ
“เราเชื่อว่าทหารควรได้รับสวัสดิการที่เป็นธรรม ใช้เทคโนโลยีทันสมัย และเติบโตจากความขยันและซื่อสัตย์ ไม่ใช่จากสายสัมพันธ์พิเศษ ในขณะเดียวกัน เราปฏิเสธบทบาทของทหารที่แทรกแซงการเมือง และเมิดสิทธิมุนษยชน ใช้อำนาจนอกระบบ VVIP หรือเบียดเบียนงบประมาณที่ควรเป็นของประชาชน”
ข้างต้น น่าจะเป็นบทสรุปของคำว่า “ปฏิรูปกองทัพ” ที่พวกเราอยากเห็น
เป็นประโยคที่ผมนำมาจากหนังสือ “The Future of Thailand : อนาคตประเทศไทย” ผลงานของ Pita Limjaroenrat – พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ที่เพิ่งออกวางจำหน่ายสดๆ ร้อนๆ และเป็นหนังสือขายดีอันดับ 1 ประจำบูธสำนักพิมพ์มติชน ในงานมหกรรมหนังสือแห่งขาติขณะนี้
หนังสือเล่มนี้เป็นงานที่สะท้อน “วิสัยทัศน์” ในแบบ World Wide หรือทั่วทั้งโลก เปรียบเทียบกับประเทศไทยด้วยความหวังที่อยากจะใช้ “บทเรียน” ของประเทศเหล่านั้น มาสร้างเครื่องมือหรือกลไกอะไรบางอย่างเพื่อพาประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดีกว่านี้
ผมใช้คำว่า “ดีกว่านี้” นั่นย่อมหมายความว่าที่เป็นอยู่ไม่ดีใช่หรือไม่? ตอบแบบทุบโต๊ะฟันธงได้ทันทีเลยว่า “ใช่”
ไม่อย่างนั้นพวกเราคงไม่ต้องมาตั้งพรรคอนาคตใหม่ ถูกยุบกลายเป็นพรรคก้าวไกล ถูกยุบกลายเป็นพรรคประชาชน ซึ่งจะเห็นว่า “ราคาที่ต้องจ่าย” ไปกับการเปลี่ยนประเทศไทยให้ดีกว่าที่เป็นอยู่นั้น มีมูลค่ามหาศาล
ประโยคเกี่ยวกับ “กองทัพ” ที่ผมพูดถึง เป็นเพียงแค่เรื่องหนึ่งใน “วิสัยทัศน์” ของพิธา ยังมีอีกหลายๆ เรื่องที่น่ารับฟัง ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ
แต่ที่ผมยกเรื่อง “กองทัพ” มาพูดถึง ก็เพราะผมเกาะติดประเด็นนี้ ยิ่งโดยเฉพาะในช่วงที่พิธาเขียนเรื่องนี้ เป็นช่วงที่เรามีปัญหาข้อพิพาทชายแดนไทย – กัมพูชา ซึ่งกระแส “ทหารนิยม – ชาตินิยม” กำลังพุ่งสูง
พิธา ยกตัวอย่างให้เห็ว่าเรื่องข้อพิพาทเขตแดนนั้นเกิดขึ้นทั่วโลก เพราะ “โครสร้างทางประวัติศาสตร์” ที่ไม่ถูกรื้อถอน เพราะเส้นเขตแดนจำนวนมากไม่ได้ถูกกำหนดโดยคนในพื้นที่ แต่ถูกลากไว้ตั้งแต่ยุคอาณานิคม โดยไม่เข้าใจภาษา ชาติพันธุ์ หรือชุมชนจริง
มีข้อพิพาทเกิดขึ้นมากมาย เป็น “รอยแผลของอาณานิคม” ที่ต้องจัดการอย่างมีวุฒิภาวะ โดยพิธาเสนอ 5 “กล่องเครื่องมือเจรจาแบบบูรณาการ” คือ
1.เครื่องมือการทูต : เป้นรากฐานของการเจรจาที่ยั่งยืน เช่น คณะกรรมาธิการชายแดน ข้อตกลงทวิภาคี (MOU) และกรอบ UNCLOS ที่ทำให้ข้อพิพาทไม่กลายเป็นความขัดแย้ง
2.ช่องทางการสื่อสารทางสังคม : Track 1.5 คือ เวทีพูดคุยกึ่งทางการระหว่างรัฐ ภาคประชาชน และภาควิชาการ ร่วมกับสื่อสร้างสรรค์และกลไกควบคุมวาทกรรมเกลียดชังที่อาจบั่นทอนความไว้เนื้อเชื่อใจ
3.เศรษฐกิจในฐานะตัวยึดโยง : การค้าชายแดน โครงการพัฒนาร่วม และโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง ล้วนช่วยสร้าง “ผลประโยชน์ร่วม” ที่ทำให้สันติภาพมีต้นทุนทางสังคมและเศรษฐกิจที่จับต้องได้
4.บทบาทเชิงสร้างสรรค์ของกองทัพ : กองทัพที่อยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนมีภารกิจชัดเจนในการปกป้อง ไม่ปลุกปั่น เมื่อทหารทำหน้าที่อย่างมืออาชีพ จะเป็นพลังของสเถียรภาพ ไม่ใช่ความไม่แน่นอน
5.กลไกระดับภูมิภาคที่หยิบใช้ได้จริง : เรามีอยู่แล้ว 2 กลไกสำคัญ คือ ARF (ASEAN Regional Forum) และ TAC (Treaty of Amity and Cooperration in Southeast Asia)
ทั้ง 5 กล่องเครื่องมือนี้ “ถอดบทเรียน” ความสำเร็จมาจากการคลี่คลายความขัดแย้งปัญหาชายแดนอย่างสันติในหลายๆ ประเทศทั่วโลก
ความขัดแย้งเรื่องเขตแดนไทย-กัมพูชา ก็เหมือนกับที่อื่นๆ ทั่วโลก เราไม่ได้ “พิเศษ” แบบตกมาจากฟากฟ้า แบบไทยๆ แบบกัมพูชาๆ เราก็เหมือนกับประเทศอื่นๆ ในโลก
จะจัดการ “มรดกจากยุคอาณานิคม” นี้แบบ “อารยะ” หรือ “อนารยะ” ถามใจตัวเองดู?