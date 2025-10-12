กมธ.ทหารฯวุฒิสภา ชี้ชัดการข่าวชายแดนใต้ บอดสนิท เป้าหมาย BRN ทำลาย 3 ข้อ
นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล กรรมาธิการทหารฯวุฒิสภา ชี้ชัดการข่าวชายแดนใต้ ”บอดสนิท” เป้าหมายขบวนการ BRN 3 ทำลาย “ทำลายสาธารณูปโภค-เศรษฐกิจ-สัญลักษณ์รัฐไทย” ปฏิเสธ ”ปล้นทอง” ไม่ใช่โจรหาเงิน แต่แผนปฏิบัติการทำลายเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภา โฆษกกรรมาธิการทหารฯวุฒิสภา เปิดเผยว่าสถานการณ์การก่อความไม่สงบชายแดนภาคใต้ที่มีความถี่เพิ่มขึ้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแม่ทัพภาค 4 คนไหม่ หรือเก่า ขึ้นอยู่กับขบวนการ BRN ได้วางยุทธศาสตร์ไว้แล้ว 3 ข้อหลักที่นำมาปฏิบัติการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ 1.ทำลายสิ่งสาธารณูปโภคของรัฐ อาทิวางเพลิง หรือวางระเบิด 2 .ทำลายเศรษฐกิจทางตั้งทางอ้อม การวางเพลิงต่างๆ ต่อไปอาจจะมีการวางระเบิดร้านค้าใหญ่ๆ ใน 7 หัวเมืองเศรษฐกิจของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ กอ.รมน.ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ แต่เราป้องกันไม่ได้และ 3.ทำลายสัญลักษณ์ของรัฐไทย BRN ยึด 3 ทำลาย
นายไชยยงค์ กล่าวว่า วันนี้เมื่อรู้ว่าแผนของ BRN อยู่ตรงนี้ จะป้องกันอย่างไร ต้องรู้เขารู้เราคือรู้ว่า BRN จะก่อเหตุอะไร อย่างไร มาป้องกัน งานป้องกันของเราที่ล้มเหลวมาตลอดคืองานการข่าว ยกตัวอย่างวางแผน ข้ามแม่น้ำสุไหงโกลก มาจากรัฐกลันตัน ปล้นร้านทองในบิ๊กซี ก่อนปล้นมีการวางแผนกัน ประสานงานกับกองกำลังติดอาวุธในพื้นที่ ประสานงานกับแนวร่วมที่เป็นแหล่งข่าว ก่อนปล้นหน่วนงานทหาร ตำรวจได้เบาะแสหรือไม่ ก็ไม่มี นี้คือความล้มเหลวที่ต้องมองให้ออกไปแก้
นายไชยยงค์ กล่าวอีกว่า เพราะอยู่ในช่วงการโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ผบ.ฉก.ก็มีการเปลี่ยน หลายๆ หน่วยในพื้นทีก็มีการเปลี่ยน กว่าคนใหม่จะทำงานเข้ารูปเข้ารอย การที่จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนเกิดช่องว่างเราจะอุดช่องว่างอย่างไร
“นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ลงมาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ ก่อน พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม ลงมาในพื้นที่ พูดเหมือนกัน 1.ให้มีการปฏิบัติการให้เข้มข้น ทุกครั้งเมื่อมีเหตุการณ์ ปฏิบัติการณ์เข้มข้น โจรรู้ ในระหว่างนี้จะไม่มีเหตุการณ์ไม่น้อยกว่า 7 วัน หลังจาก 7 วันไปแล้ว สถานการณ์จะกลับมาเหมือนเดิมอีก มีช่องว่างให้โจรก่อเหตุได้อีก วัฎจักรของการก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะวนเวียนอย่างนี้ ถ้าเราไม่มีนโยบายเอาชนะขบวนการก่อการร้ายที่แท้จริง วันนี้ยุทธศาสตร์ชนะ BRN คืออะไร ยังไม่มีคำตอบ”
นายไชยยงค์ กล่าวอีกว่า ตนในฐานะกรรมาธิการทหารฯ แนะนำแม่ทัพภาค 4 มองว่างานบูรณาการในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ ยังบูรณาการไม่จริง หน่วยงานที่ทำงานบูรณาการตามตัวหนังสือ การร่วมมือแท้จริงยังไม่เกิดขึ้น ทำอย่างไรเอาฝ่ายปกครองมาร่วมในการแก้ปัญหาดับไฟใต้ ฝายปกครองเป็นส่วนสำคัญในการดับไฟใต้มากๆ เชื่อว่าผู้นำท้องที่ท้องถิ่นรู้เรื่องทั้งหมดในพื้นที่ปกครอง ใครคือแนวร่วมในตำบลในหมู่บ้าน
“คนเป็นนายอำเภอต้องมีบทบาทรับหน้าที่รักษาพื้นที่ งานการข่าวที่ดีที่สุดมาจากผู้นำท้องที่ หากนำท้องที่ให้ความร่วมมืองานการข่าวกับหน่วยงานของรัฐ ผมคิดว่าไม่มีอะไรที่ไม่รู้ เราไม่ได้ใช้ฝ่ายปกครองมาทำหน้าที่ในการร่วมกันดับไฟใต้อย่างแม้จริง สังเกตไม่อำเภอที่เกิดเหตุเยอะๆมีการย้ายผู้กำกับฯ นายอำเภอไม่เคยถูกย้าย ผบ.ฉก.ไม่เคยถูกย้าย ผู้ว่าฯมีบทบาทในการบูรณาการในเรื่องดับไฟใต้มากน้อยเท่าไหร่ นายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดูรายละเอียดและแก้ปัญหา”