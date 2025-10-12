เพื่อไทย ยินดี รัฐบาล สานต่อยุคแพทองธาร เยียวยาน้ำท่วมถ้วนหน้า 9,000 ทุกหลัง 

‘เพื่อไทย’ ยินดี รัฐบาลสานต่อยุค ‘แพทองธาร’ เยียวยาน้ำท่วมถ้วนหน้า 9,000 ทุกหลัง จี้เร่งรัดจัดสร้างบังเกอร์ชายแดนไทย-กัมพูชา อย่าปล่อยงบฯ ตก เพียงเพราะอนุมัติโดยรัฐบาลก่อน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 ตุลาคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรค พท. แถลงกรณีการเรียกร้องให้รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทย เร่งอนุมัติวงเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยรอบล่าสุดจากอิทธิพลพายุบัวลอย ในกรอบไม่น้อยกว่าครัวเรือนละ 9,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในรัฐบาลของพรรค พท.เคยอนุมัติไว้ ว่า ล่าสุดตนได้เห็นข่าวว่านายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี จะเสนอให้คณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (คอภ.) มีมติให้มีการปรับเงินชดเชยเยียวยาน้ำท่วม จากเดิมที่มี 3 ระดับ คือ 3,000 บาท 5,000 บาท และ 9,000 บาท ตามมูลค่าความเสียหาย โดยปรับเป็น 9,000 บาททุกกรณี ก่อนที่จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.ในวันที่ 14 ตุลาคมนี้
นายชนินทร์กล่าวต่อว่า พรรค พท.สนับสนุนอย่างยิ่งที่จะมีการปรับหลักเกณฑ์การเยียวยาจากน้ำท่วมนี้ เป็น 9,000 บาทต่อครัวเรือนถ้วนหน้า เท่ากันกับที่เคยอนุมัติใน ครม.สมัยรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ในช่วงเดือนตุลาคมปี 2567 ที่ผ่านมา เพราะเงินเยียวยานี้ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์จริง ที่อุปกรณ์การซ่อมแซมบ้านเรือนและค่าครองชีพต่างปรับตัวสูงขึ้นแล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งครับ ว่ารัฐบาลจะดำเนินการเร่งรัดการอนุมัติและจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนโดยเร็ว ให้ทันต่อสถานการณ์”
นายชนินทร์กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ สำหรับรายการงบประมาณในสมัยรัฐบาล น.ส.แพทองธาร ที่นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบกลาง จำนวน 1,700 ล้านบาท สำหรับสร้างหลุมหลบภัย หอกระจายข่าว และจ่ายเยียวยาผู้ประสบภัยจากการสู้รบที่ 7 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา โดยในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยชายแดนนี้ จากเดิมที่ถูกชะลอการจ่ายอย่างยาวนานในช่วงสุญญากาศทางการเมืองที่ผ่านมา เวลานี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และธนาคารออมสิน ได้แจ้งว่า ได้มีการโอนเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ครัวเรือนละไม่เกิน 5,000 บาท แล้ว 247,257 ครัวเรือน และยังมีครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ หรือบัญชีมีปัญหา 6,659 ครัวเรือน
นายชนินทร์กล่าวด้วยว่า เรื่องนี้จึงขอให้ทางรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็ว ให้นายอำเภอในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเร่งประสานอำนวยความสะดวกด้วย อย่าให้ประชาชนต้องรอนานไปกว่านี้ และสุดท้ายในส่วนของงบฯ สำหรับการสร้างบังเกอร์หรือหลุมหลบภัยเพิ่มเติม ที่รัฐบาลที่แล้วอนุมัติไปแล้ว และถือเป็นเรื่องจำเป็นในพื้นที่เสี่ยง ล่าสุดพบว่า ในบางพื้นที่ยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการใดๆ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลได้เร่งรัดจัดสร้าง เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็ว
“งบนี้ไม่ใช่เรื่องการเมือง แต่เป็นเรื่องความปลอดภัยของประชาชน การมีบังเกอร์และจุดหลบภัยที่ได้มาตรฐาน คือสิ่งจำเป็นในยามที่ชายแดนมีความไม่แน่นอน พรรคเพื่อไทยจึงขอให้รัฐบาลดำเนินการโดยเร็ว อย่าปล่อยงบตก เพียงเพราะเป็นโครงการที่อนุมัติโดยรัฐบาลก่อน และขอให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย” นายชนินทร์กล่าว