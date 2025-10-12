นิกร แนะทางออก ทำประชามติแก้รธน. พร้อมเลือกตั้ง ตามเอ็มโอเอ
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิกร จำนง อดีตเลขานุการคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ โพสต์เฟซบุ๊ก “Nikorn Chamnong” ระบุว่า หลังจากผมได้อ่านคำวินิจฉัยที่ 18/2568 ของศาลรัฐธรรมนูญที่ประกาศเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 142 ตอนที่ 65 ก ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2568 แล้ว
ผมได้พบปัญหาใหม่ที่ซ่อนอยู่ในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18/2568 เป็นประเด็นปัญหาความยุ่งยากคือการกำหนดช่วงเวลาในการเสนอญัตติตามคำถามที่ 1 และคำถามที่ 2 ที่มาจากการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม และช่วงเวลาตาม MOA ที่ต้องมาบรรจบกัน รัฐสภาและฝ่ายการเมืองต้องกางปฏิทินทางการเมืองและดำเนินการตามวันเวลาที่เหมาะสม ซึ่งประเด็นนี้มีความสำคัญที่รัฐสภาหรือฝ่ายการเมืองต้องพิจารณาดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังหากต้องการให้มีการออกเสียงประชามติในคำถามที่ 1 คำถามที่ 2 และการเลือกตั้งพร้อมกันในช่วงประมาณวันที่ 29 มีนาคม 2569
เพราะจากเดิมที่เราเคยคิดกันว่าคำถามที่ 1 นั้นคณะรัฐมนตรีสามารถจะตั้งได้เองตามมาตรา 9(2) การออกเสียงกรณีเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่ามีเหตุอันสมควรหรือตั้งคำถามตามมาตรา 10 ที่มีการแก้ไขไป ในร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ(ฉบับที่..) พ.ศ…..ที่กำลังรอรับการลงพระปรมาภิไธยอยู่ในขณะนี้ ซึ่งจากคำวินิจฉัยดังกล่าวที่ชัดเจนออกมาก็คิดว่าทำไม่ได้แล้ว
ผมจึงจะขอเสนอความเห็นเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมการพิจารณาหาทางออกในทุกมิติทั้งการตั้งคำถามที่ 1 ซึ่งต้องให้รัฐสภาเป็นผู้ตั้งเท่านั้นตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยผมเห็นว่าต้องใช้ช่องทางตามมาตรา 9(4) “การออกเสียงในกรณีที่รัฐสภาได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีเหตุผลสมควรที่จะให้มีการออกเสียงและได้แจ้งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการ” ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ โดยต้องตั้งเป็นญัตติใหม่ล่วงหน้าจากสภาผู้แทนราษฎรในระยะเวลาที่เหมาะสม แล้วต่อเนื่องไปสู่การพิจารณาของวุฒิสภาอีก ก่อนจะเสนอไปยังครม.ให้กำหนดวันตามพ.ร.บ.ประชามติโดยต้องเล็งให้ตรงกับวันเลือกตั้งที่กำหนดไว้แล้ว ถ้าทำตรงนี้ได้ ไม่ว่าจะอย่างไรเราก็จะได้ประชามติจากประชาชนว่าจะให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมกับการเลือกตั้งในครั้งที่จะเกิดขึ้นตาม MOA ทางการเมืองที่ทำกันไว้อย่างแน่นอน
ส่วนคำถามที่ 2 การแก้ไข มาตรา 256 ให้มีหมวด 15/1 ก็ต้องไปบริหารจัดการเรื่องกรอบเวลากันให้รอบคอบชัดเจน โดยส่วนตัวผมเห็นว่า จะต้องมีการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญจำนวน 42 ท่าน ที่จะตั้งขึ้นในการพิจารณาร่างแก้ไขของรัฐสภาในวาระ 1วันที่ 14-15 ตุลาคมนี้อย่างเร่งด่วนมาก แล้วผมเสนอว่าจะต้องมีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนขึ้น เพื่อมีมติในวาระ 2 ที่ผ่านการพิจารณาและยังต้องรอไว้อีก 15 วัน ก่อนลงมติในวาระ 3 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ถึงจะสามารถมีเวลาเพียงพอ 90 วัน ตามพ.ร.บ.ประชามติที่บังคับอยู่ เพื่อตั้งเป็นคำถามที่ 2 ส่งให้ครม.ดำเนินการทำประชามติตามมาตรา 9(1) ของพ.ร.บ.การออกเสียงประชามติฉบับแก้ไข 2568(ที่ยังรอการลงพระปรมาภิไธยอยู่) พร้อมกับคำถามที่ 1 ในวันเลือกตั้งได้ ผมจึงขอเสนอความเห็นเป็นแนวทางแก้ไขมาพร้อมกับข้อมูลมาประกอบ
ปัญหาที่ซ่อนอยู่จากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘/๒๕๖๘ การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องมีการจัดให้มีการออกเสียงประชามติกี่ครั้ง : ทางออกของรัฐสภา
โดยสรุปศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า “เพื่อให้เป็นไปตามหลักอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชน การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จำเป็นต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติสามครั้ง
ครั้งที่หนึ่ง หากรัฐสภาประสงค์จะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รัฐสภาต้องร้องขอให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีการออกเสียงประชามติก่อนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่มีบทบัญญัติว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของรัฐสภา เพื่อให้ความเห็นชอบ ว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นก่อนการเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ต่อรัฐสภาตามมาตรา 256 (1)
ครั้งที่สอง การออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งได้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 การจัดทำ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่รัฐสภาพิจารณาญัตติเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมกรณีดังกล่าว จนแล้วเสร็จ ซึ่งต้องเป็นการให้ความเห็นชอบแต่ละประเด็นทุกประเด็น ทั้งวิธีการและเนื้อหา ในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมก่อนการดำเนินการต่อไปของรัฐสภา
และครั้งที่สาม ภายหลังจากจัดทำ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้ว
อนึ่ง การออกเสียงประชามติครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองอาจดำเนินการพร้อมกันในคราวเดียวได้ ซึ่งประชาชนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการออกเสียงประชามติทุกครั้ง
จากคำวินิจฉัยดังกล่าวจึงเป็นที่ชัดเจนว่ารัฐสภาต้องเป็นผู้ริเริ่มตั้งคำถามที่ 1 ว่าประชาชนจะเห็นสมควรให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่
กระบวนการดำเนินการเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นคำถามที่ 1 ว่าประชาชนจะเห็นสมควรให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ซึ่งมีกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติและข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรรองรับ คือ ข้อ 48/1 กำหนดว่า ญัตติขอให้สภามีมติส่งเรื่องที่มีเหตุสมควรจะให้มีการออกเสียงประชามติให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการ ตามมาตรา 9(4) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 ถ้าสมาชิกเป็นผู้เสนอต้องมีจำนวนสมาชิกรับรอง ไม่น้อยกว่ายี่สิบคน” เมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติให้ความเห็นชอบแล้วก็ส่งให้วุฒิสภาพิจารณา เมื่อวุฒิสภาเห็นชอบให้ประธานรัฐสภาแจ้งมติเห็นชอบของแต่ละสภาให้นายกรัฐมนตรีทราบ ตามมาตรา 11 ของกฎหมายออกเสียงประชามติ หลังจากนั้นเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีที่ต้องมีการออกเสียงประชามติ ให้นายกฯ กำหนดวันออกเสียงประชามติตามที่ได้หารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งต้องไม่เร็วกว่า 90 วันและไม่ช้ากว่า 120 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติตามมาตรา 11 วรรคสามของกฎหมายประชามติ
ประเด็นปัญหาความยุ่งยากคือการกำหนดช่วงเวลาในการเสนอญัตติตามคำถามที่ 1 และคำถามที่ 2 ที่มาจากการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม และช่วงเวลาตาม MOA ที่ต้องมาบรรจบกัน รัฐสภาและฝ่ายการเมืองต้องกางปฏิทินทางการเมืองและดำเนินการตามวันเวลาที่เหมาะสม ซึ่งประเด็นนี้มีความสำคัญที่รัฐสภาหรือฝ่ายการเมืองต้องพิจารณาดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง หากต้องการให้มีการออกเสียงประชามติในคำถามที่ 1 คำถามที่ 2 และการเลือกตั้งพร้อมกันในช่วงประมาณวันที่ 29 มีนาคม 2569
ทางออกของปัญหา
สภาผู้แทนราษฎรอาจพิจารณาเสนอญัตติเพื่อตั้งคำถามที่ 1 ในโอกาสแรกที่มีการเปิดสมัยประชุมสภา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ในช่วงเวลาประมาณวันที่ 17-18 ธันวาคม 2568 และวุฒิสภาใช้เวลาในการพิจารณาในช่วงวันที่ 22-23 ธันวาคม 2568 ประธานรัฐสภา ส่งคำถามที่ 1 ให้กับนายกรัฐมนตรี ประมาณวันที่ 25 ธันวาคม 2568 และให้คณะรัฐมนตรี มีมติให้มีการออกเสียงประชามติคำถามที่ 1 ช่วงวันที่ 26-29 ธันวาคม 2569 จะทำให้คณะรัฐมนตรี มีมติให้ออกเสียงประชามติได้ในช่วงเวลาที่กฎหมายออกเสียงประชามติกำหนด คือ ประมาณ 90 ไม่เกิน 120 วัน ต่อมาหากคณะรัฐมนตรีมีมติตาม MOA ยุบสภา ตามที่ประกาศไว้ ก็จะเข้าสู่การเลือกตั้งโดยใช้เวลาประมาณ 57 วันซึ่งจะไปบรรจบกับคำถามที่ 1 ในช่วงประมาณวันที่ 29 มีนาคม 2569 ได้เช่นกัน
ส่วนเส้นทางของคำถามที่ 2 จะมาจากการพิจารณาของรัฐสภา ซึ่งกระบวนการพิจารณาอย่างช้าที่ สุดประธานรัฐสภาอาจแจ้งคำถามไปให้นายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันออกเสียงประชามติ ภายใน 90-120 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากประธานรัฐสภา คือประมาณต้นเดือนมกราคม 2569 ซึ่งหมายความว่ารัฐสภาต้องพิจารณาวาระที่ 2 และ 3 ให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม 2568 ซึ่งต้องเผื่อเวลาด้วยเนื่องจากมีการกำหนดเรื่องระยะเวลา 15 วันก่อนลงมติในวาระที่ 3 ไว้ด้วย
อนึ่ง จากคำวินิจฉัยดังกล่าวจึงเป็นที่ชัดเจนว่ารัฐสภาต้องเป็นผู้ริเริ่มตั้งคำถามที่ 1 ว่าประชาชนจะเห็นสมควรให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ นอกจากการดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 47-1 ประกอบกฎหมายออกเสียงประชามติ มาตรา 11 แล้ว ซึ่งถือว่ามีกฎหมายข้อบังคับและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญรองรับชัดเจน
รัฐสภาอาจพิจารณาทางเลือกอื่น เช่น เสนอญัตติในที่ประชุมรัฐสภา เพื่อตั้งคำถามที่ 1 ในช่วงที่มีการพิจารณาลงมติในวาระที่ 3 ของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมประมาณเดือนธันวาคม 2568 ซึ่งจะทำให้สามารถนำคำถามที่ 1 และคำถามที่ 2 ไปสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อออกเสียงประชามติในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันได้ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางนี้ไม่มีกฎหมายรองรับที่ชัดเจน อาศัยเพียงการเสนอญัตติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาในการเสนอญัตติทั่วไป ตามข้อ 29 ประกอบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่ชัดเจนนักในการการดำเนินการ