‘เผ็ดนัว กินง่าย’ พิธา เสิร์ฟ อนาคตประเทศไทย ลุยเขียน 52 สัปดาห์ หา ‘คำตอบ’ นอกสภา

คิวทะลักบูธ! ‘พิธา’ แจกลายเซ็น ‘อนาคตประเทศไทย’ กว่า 52 สัปดาห์ รสชาติชีวิตในสภาฯ ที่หาคำตอบไม่ได้!
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-8 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (BOOK EXPO THAILAND 2025) ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ภายใต้ธีม “Melody of Books – อ่านหรือยัง ฟังหรือเปล่า” งานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-19 ตุลาคมนี้ เดินทางเข้าสู่วันที่ 4 แล้ว
สำนักพิมพ์มติชน (บูธ J02) ร่วมสร้างสรรค์ของพรีเมียมสุดพิเศษภายใต้ธีม “Read to Rise อ่านผลิบาน” โดยเปรียบการอ่านหนังสือก็เหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ทางความคิด ที่จะทำให้เราเติบโต และผลิบานในแบบของตัวเอง
เวลา 11.00 น. บรรยากาศภายในงานยังคงคึกคัก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนทยอยหลั่งไหลเข้ามาเลือกซื้อหนังสือกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโซนหนังสือออกใหม่และมุมรวมหนังสือขายดี 10 อันดับ ที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ
นอกจากนี้ หลายคนยังตั้งตารอการมาแจกลายเซ็นของเหล่านักเขียนชื่อดัง ซึ่งจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ขณะเดียวกันผู้เลือกซื้อหนังสือยังได้เพลิดเพลินกับโปรโมชั่นสุดคุ้ม และของที่ระลึกน่ารักๆ ที่มีให้เลือกกันแบบจุใจภายในบูธ J02
เวลา 14.00 น. กิจกรรม แจกลายเซ็น ที่บูธสำนักพิมพ์มติชน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล เจ้าของผลงาน The Future of Thailand อนาคตประเทศไทย หนังสือขายดีอันดับ 1 ของสำนักพิมพ์มติชน
โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศบริเวณบูธมติชนเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเลือกซื้อหนังสือ ’The Future of Thailand อนาคตประเทศไทย‘ ก่อนจะต่อแถวรอรับลายเซ็นจากเจ้าของผลงาน ซึ่งบรรยากาศการแจกลายเซ็นเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง มีการพูดคุยกับแฟนคลับและถ่ายภาพร่วมกันอย่างคึกคัก
นายพิธา กล่าวว่า ขอบคุณทุกกำลังใจและการสนับสนุนการเขียนของตนที่ผ่านมา โดยเฉพาะหนังสือ ‘อนาคตประเทศไทย’ ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เป็นเรื่องที่ตนเขียนต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 52 สัปดาห์ ในช่วงเวลาที่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง และพรรคก้าวไกลถูกยุบเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2567 ที่ผ่านมา จนถึงตอนนี้กว่า 1 ปี 2 เดือน ตนได้เขียนเกือบทุกสัปดาห์ให้กับ มติชนสุดสัปดาห์ ไม่เคยพลาด จนได้รวมเล่มออกมาในปัจจุบันนี้
“เนื้อหาหลายส่วนเป็นเรื่องราวที่ผมพยายามหาคำตอบตอนเป็น ส.ส. แล้วหาไม่ได้ แต่เมื่อได้ออกจากสภาผู้แทนราษฎรและมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ จึงชวนประชาชนทั้งในไทย อาเซียน เอเชีย และทั่วโลก มาช่วยกันหาคำตอบว่า ที่อื่นเขาแก้ปัญหากันอย่างไร” นายพิธากล่าว
เมื่อมีเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจน และพร้อมจะเปลี่ยนทั้ง “รัฐ” คือรัฐบาล รวมถึง “รากฐานของประเทศ” (Foundation) ก็เชื่อว่าจะทำให้ประเทศไทยกลับมามีพื้นที่บนเวทีโลกได้อีกครั้ง” นายพิธากล่าว
เมื่อถามว่า เมื่อได้อ่านหนังสือจะมีรสชาติแบบไหนให้ได้สัมผัส?
นายพิธากล่าวว่า มีรสชาติ ‘เผ็ดแบบนัวๆ’ กินง่าย เป็นการตั้งคำถามมากกว่าการให้คำตอบ เมื่ออ่านไปเรื่อยๆ ก็จะยิ่งเข้มข้นและนัวขึ้น เป็นรสชาติที่ชวนให้ประชาชนมาร่วมปรุงรสไปด้วยกัน แต่ยังมีช่วงว่างให้ผู้อ่านได้เติมเต็ม เพื่อให้รสชาติของเนื้อหากลมกล่อมยิ่งขึ้น
เมื่อถามต่อว่า อยากสนับสนุนนโยบายการเขียนและการอ่านอย่างไร?
นายพิธา กล่าวว่า ที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ พยายามผลักดันให้ราคาหนังสือถูกลง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีกระดาษ ซึ่งช่วยได้ในระยะสั้น แต่ในระยะกลางและระยะยาว ไม่จำเป็นผูกขาดกับสำนักพิมพ์หรือสายส่งใด เพื่อให้เกิดการกระจายตัวมากขึ้น
นอกจากนี้สนับสนุน E-Book เพื่อให้ผู้ที่อยากเขียน แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงสำนักพิมพ์ได้ สามารถพิมพ์และเผยแพร่งานของตนเองได้ ช่วยให้เกิดการกระจายองค์ความรู้ในวงกว้าง
“ก่อนที่เราจะเขียนได้ ต้องฟังและอ่านก่อน แล้วนำมาประมวลในหัวถึงจะเขียนออกมาได้ การเขียนคือการทบทวน ซึ่งลึกซึ้งกว่าการพูด เพราะคำพูดเมื่อพูดไปแล้วเอากลับมาไม่ได้”นายพิธา กล่าว
นายพิธา กล่าวอีกว่า การเขียนเป็นทักษะสำคัญของโลกยุค AI เพราะการเขียนและการอ่าน คือ
Critical Thinking ที่จะช่วยใคนเรา ‘สู้กับ AI ได้’
นายพิธา กล่าวทิ้งท้ายว่า วันนี้รู้สึกดีใจและตื้นตันใจที่มีประชาชนให้ความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการอ่านหนังสือ รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่มีการอ่านหนังสือคึกคักกว่าทุกปีที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้มาร่วมพูดคุยกับ นายพิธา พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน
ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกชมหนังสือภายในบูธมติชน(J02)ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 – 19ตุลาคม 2568 ณ ฮอลล์ 5 – 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10:00 – 21:00
