ธรรมนัส แจงมอบนโยบายเชียงราย ทำตามคำสั่งนายก ยันให้เกียรติผู้ว่าฯ อย่าวิจารณ์มั่ว

‘ธรรมนัส’ สวน คนไม่เข้าใจระบบราชการ อย่าวิจารณ์มั่ว แจง มอบนโยบายจังหวัด เป็นคำสั่งนายกฯ ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังประชุมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา ว่า ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 303/2568 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีทั้ง 6 คน กำกับดูแลจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ตนได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้งหมด และจังหวัดชายแดนภาคใต้
ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า การทำงานในรัฐบาลชุดก่อน เมื่อครั้งเป็น รมช.เกษตรฯ ส่วน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็น รมช.แรงงาน ในขณะนั้นได้รับมอบหมายให้กำกับ จ.น่าน และ จ.แพร่ ก็ได้ลงพื้นที่ไปมอบนโยบายตามที่นายกฯแถลงต่อรัฐสภา
ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า บางคนทุกวันนี้เป็นรองนายกฯ หรือรัฐมนตรีจากโควต้าต่างๆ ไม่เข้าใจว่าหน้าที่ต้องมอบนโยบายต่อพื้นที่อย่างไร ถ้านายกฯ มอบแล้วไม่ทำต่อ ประเทศจะบริหารได้อย่างไร เพราะหน้าที่ของรองนายกฯ คือการประสานและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลในแต่ละจังหวัดที่ได้รับมอบหมายมา ดังนั้นการเป็นผู้บริหารที่ดี เวลาลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัด ต้องให้เกียรติเจ้าเมือง หรือผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะการบริหารถือเป็นอำนาจของผู้ว่าฯ เราไปถึงก็ต้องเคารพโครงสร้างนี้ นี่คือแนวทางที่ประเทศที่เจริญแล้วเขาทำกัน
“โปรดฟังให้ชัดก่อนที่จะเอาไปขยายความ เช่น วันนี้เรามา จ.นนทบุรี เป็นเรื่องเร่งด่วนที่พี่น้องชาวจ.นนทบุรี เดือดร้อนจากอุทกภัย หลายโรงเรียนประสบปัญหา สิ่งไหนที่เป็นกระทรวงที่ตนเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรฯ สามารถสั่งการได้ทันที ทั้งปลัดกระทรวง, อธิบดีกรมชลประทาน ไม่เช่นนั้นเราจะสามารถแก้ปัญหา ของประชาชนได้อย่างไร” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว