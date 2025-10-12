เริ่มแล้วสารคดีแคมป์511 ฉายให้เขมรดู สื่อกัมพูชา อ้างไทยถูกวิจารณ์ยับซาวด์ผี เลยเปลี่ยนมาฉายหนัง

เริ่มแล้ว กกล.บูรพา ฉายสารคดีแคมป์511 ให้เขมรดูเพื่อรำลึกถึงอดีตในวันที่ไทยอ้าแขนช่วยเหลือ ขณะที่สื่อกัมพูชา อ้างไทยถูกวิจารณ์หนักเรื่องซาวด์ผี เลยเปลี่ยนมาฉายหนัง
จากกรณีกองกำลังบูรพา กางผ้าใบหนังกลางแปลง เพื่อฉายสารคดีแคมป์511 เปิดเรื่องราวกัมพูชาหนีตายจากสงครามพึ่งไทย โดยพันจอหนังกลางแปลงไปทางชาวเขมรที่อาศัยอยู่ในบ้านเปรยจัน(บ้านหนองจาน) จ.สระแก้วนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 19.40 น. วันที่ 12 ตุลาคม กองกำลังบูรพาเริ่มฉายหนังเรื่องดังกล่าวแล้ว พร้อมกับโพสต์ข้อความระบุว่า “สารคดีแคมป์ 511” เริ่มแล้ว! ที่บ้านเปรยจัน (บ้านหนองจาน)
สารคดีแคมป์ 511 เป็นสารคดีที่นำเสนอเรื่องราวและประวัติศาสตร์ของ “ค่ายผู้อพยพหนองจาน” (Nong Chan Refugee Camp) หรือที่รู้จักกันในชื่อ แคมป์ 511
เป็นเรื่องราวของ ค่ายพักพิงชั่วคราวบนแผ่นดินไทยบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ไทยได้เปิดรับ ผู้อพยพชาวกัมพูชา ที่หนีภัยสงครามกลางเมืองเมื่อประมาณ 40 ปีก่อนด้วยหลักมนุษยธรรม
สารคดีนี้มักถูกนำมากล่าวถึงในปัจจุบันเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของดินแดนของไทย และเน้นย้ำถึงประเด็นปัญหาความมั่นคงชายแดน เนื่องจากมีการกล่าวอ้างว่าผู้อพยพบางส่วนที่เคยพึ่งพาอาศัยแผ่นดินไทย กลับพยายามจะรุกล้ำหรืออ้างสิทธิ์ในพื้นที่ดังกล่าวในภายหลัง
ในขณะที่สื่อเขมรได้นำเสนอเรื่องดังกล่าว โดยเพจArmy Military Force ได้แชร์ข่าวที่สำนักข่าวเขมรนำเสนอที่แปลได้ว่า ไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีเปิดซาวด์ผีที่บ้านเปรยจัน(บ้านหนองจาน) ก็เลยเปลี่ยนรูปแบบมาฉายหนังแทนในคืนวันที่ 12 ตุลาคมนี้ พร้อมกันนั้นยังพยายามพากย์เสียงดังเพื่อกลบเสียงในสารคดีแคมป์511
พร้อมกันนั้นเพจ Army Military Force ก็ได้เขียนข้อความระบุว่า สื่อเขมรของลูกสาวฮุนเซน พยายามพากษ์เสียงเขมรบิดเบือนกลบเสียงพากษ์ไทย สารคดีแคมป์ 511
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสารคดี “แคมป์ 511” เป็นสารคดีที่เล่าเรื่องราวของชาวกัมพูชาที่อพยพหนีตายจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขมรแดง ภายใต้การนำของ พอล พต หลังจากที่สามารถยึดพนมเปญจาก นายพล ลอนนอล ได้สำเร็จ ในปี 2522
ชาวเขมรจำนวนมากมาย พากันเดินเท้าจากเมื่องต่างๆ มุ่งหน้าสู่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว เพื่อหวังพึ่งใบบุญประเทศไทย เมื่อข้ามพรมแดนเข้ามาสู่ประเทศ ทุกคนได้รับความช่วยเหลือจากทหารไทย และกาชาดไทย ให้ที่พัก อาหาร ยารักษาโรค และ สร้างเป็นค่ายอพยพขนาดใหญ่ในพื้นที่บ้านหนองจานแห่งนี้ จนชีวิตนับแสนมีชีวิตรอดปลอดภัย จึงเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ชาวเขมรไม่ควรลืม
อ่านข่าว : กกล.บูรพา เตรียมฉาย สารคดีแคมป์ 511 ให้เขมรดู เปิดเรื่องราวกัมพูชาหนีตายพึ่งไทย