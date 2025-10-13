ศักดิ์ดา เชื่อภท.เข้าวินเลือกตั้งซ่อมกาญจน์ มั่นใจปชช.เทคะแนนให้ลูกสาว เชื่อส.ส.พท.ไหลออกมากกว่าที่เห็น

“ศักดิ์ดา” เชื่อ ภท.เข้าวินเลือกตั้งซ่อม มั่นใจปชช.เทคะแนนให้ลูกสาวมากกว่า โว 2 ปี ช่วยชาวบ้าน แก้ปัญหา“น้ำ-ถนน-เกษตร” เย้ย เพื่อไทยส.ส.ไหล ออกยังไม่ถึงครึ่ง
เมื่อวันที่ 13 ต.ค.ที่วัดสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความมั่นใจในการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต4 กาญจนบุรี ว่า มีเต็มเปี่ยมเพราะหลังจากที่เกษียณได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และช่วงที่เป็นผู้แทนฯก็ไม่เคยไปไหนอยู่กับประชาชนทุกวัน ยกเว้นมีงานที่สภาฯ ได้เห็นความลำบากทุกข์ยากของประชาชน ได้ประสานหน่วยงานราชการเพื่อแก้ปัญหา และนำปัญหาของพี่น้อง4อำเภอไปพูดในสภาฯ เพื่อนำไปสู่การแก้ไข จึงมั่นใจว่า2 ปีที่เป็นผู้แทนฯ ได้ดูแลแก้ปัญหาให้ประชาชน ทั้งเรื่องน้ำ ถนน และปัญหาพืชผลทางการเกษตร
“มั่นใจในตัวประชาชน เพราะได้ถามประชาชน เขาไม่เอาคนแปลกหน้าที่มาจากที่ไหนก็ไม่รู้ จึงมั่นใจว่าประชาชนจะเลือกคนที่อยู่กับเขา และมั่นใจว่าคะแนนของลูกสาวผม จะมากกว่าผมแน่นอน“
ผู้สื่อข่าวถามว่า เหตุใดไม่รอให้มีการยุบสภา แล้วจึงเลือกตั้งทั้งหมด มากกว่าการเลือกตั้งซ่อมเขตเดียว นายศักดิ์ดา กล่าวว่า ถ้ายุบสภา จะเสียเงินมากกว่านี้ แต่ถ้าเลือกตั้งเขตเดียวจะเสียแค่เขตเดียว และถ้าจะถูกโจมตีก็เป็นเรื่องธรรมดาทางการเมืองไม่รู้สึกกดดันอยู่แล้ว
เมื่อถามว่าผลการเลือกตั้งซ่อมในสัปดาห์หน้า จะส่งผลถึงการเลือกตั้งใหญ่ด้วยหรือไม่ นายศักดิ์ดา กล่าวว่า อาจมีบ้าง แต่มั่นใจว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 70- 80% เขาเห็นว่าพรรคภูมิใจไทยดูแลประชาชน และเกษตรกรได้ ต่างจากรัฐบาลที่ผ่านมาตนอยู่2ปีไม่เคยเอาปัญหาของเกษตรกร เข้าไปแก้ไข
ผู้สื่อข่าวถามถึงปรากฏการณ์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย เลือดไหลออก นายศักดิ์ดา กล่าวว่า น่าจะมากกว่าที่เห็นอยู่ เพราะที่ออกมาตอนนี้ยังไม่ถึง 50% พวกเราที่เคยอยู่พรรคเพื่อไทยได้พูดคุยกัน ว่าคนที่เลือกเราคือประชาชน ข้าราชการคนที่แต่งตั้งคืออธิบดี หรือปลัดกระทรวง แต่สำหรับผู้แทนฯคนที่แต่งตั้งเขามาคือประชาชน ถ้าประชาชนไม่ชอบก็จะไม่เลือกและไม่ได้เป็นผู้แทนฯ เชื่อว่าส.ส. ที่อยู่พรรคเพื่อไทยเขาอึดอัดแต่จะกล้าพูดความจริงหรือไม่
เมื่อถามกรณีที่พรรคเพื่อไทยประกาศยกเครื่องการทำงานของพรรค นายศักดิ์ดา กล่าวว่า นโยบายกับการกระทำที่ต่างกัน ก็ถือเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้ว ให้ไปถามชาวบ้านได้เลย ว่าตลอดเวลาที่ตนเป็นผู้แทนกาญจนบุรี เป็นคนที่ลงพื้นที่มากที่สุด
เมื่อถามว่าผู้นำจิตวิญญาณของ พรรคเพื่อไทยไม่สามารถดึงศรัทธาสส.ได้ใช่หรือไม่ นายศักดิ์ดา กล่าวว่า มั่นใจว่าผู้แทนที่มาจากประชาชนเหนื่อย ในการที่จะแก้ปัญหาเพื่อให้กับเกษตรกร แต่พรรคภูมิใจไทย จะทำให้ราคาข้าวต่อเกรียนใกล้หลักหมื่น และราคาอ้อยสูงขึ้น