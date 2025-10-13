สุวัจน์ นำคณะผู้บริหารพรรคชาติพัฒนา วางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2568
วันที่ 13 ตุลาคม 2568 เวลา 10.30 น.ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานพรรคชาติพัฒนา นำคณะผู้บริหารพรรคชาติพัฒนา วางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2568 โดยมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ดร.อรัญ พันธุมจินดา รองหัวหน้าพรรค ถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้ววางพวงมาลา ในนามพรรคชาติพัฒนา
ทั้งนี้ มีตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ เหล่าทัพ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา องค์กรต่างๆ ร่วมถวายพวงมาลา เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ