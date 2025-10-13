เปิดภาพทหารไทย ใช้รถถากถางหุ้มเกราะ D5 เคลียร์เพิงพักเขมร ที่บ้านหนองหญ้าแก้ว
จากกรณีที่ชาวกัมพูชาไม่ยอมย้ายออกจากพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว ตามที่ทางจังหวัดขีดเส้นตาย ทำให้ที่ผ่านมาทางกกล.บูรพา ดำเนินการเคลียร์ทุ่นระเบิดเพื่อคืนพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ชาวบ้านซึ่งมีการเก็บกู้ระเบิดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 68 จนถึงวันนี้ (13 ตุลาคม 68) ซึ่งเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่บ้านหนองหญ้าแก้วไปแล้วรวมทั้งสิ้น 7 ทุ่นนั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม กองทัพภาคที่ 1 โดยกกล.บูรพา ได้เปิดคลิปทหารไทยใช้รถถากถางหุ้มเกราะ D5 ลุยเคลียร์เพิงพักชาวกัมพูชา พื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว จังหวัดสระแก้ว บ้านหนองหญ้าแก้ว
ADVERTISMENT