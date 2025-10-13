มทภ.2 มอบนโยบายปราบยาเสพติดภาคอีสานตอนบน ย้ำทลายเครือข่ายตามชายแดน

มทภ.2/ผบ.นบ.ยส.24 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย การปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้ทำงานแบบบูรณาการ ย้ำ งานการข่าวเชิงรุก และการปราบปรามต่อกลุ่มขบวนการและเครือข่ายยาเสพติด ตามแนวชายแดน
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่กกล.สุรศักดิ์มนตรี พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ มทภ.2 ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผบ.นบ.ยส.24) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ณ ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมี พล.ต.มงคล หอทอง ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป พร้อมมี ผบ.หน่วยขึ้นตรง และฝ่ายเสนาธิการร่วมเข้ารับฟังการมอบนโยบาย ที่ห้องประชุม บก.กกล.สุรศักดิ์มนตรี
ทั้งนี้ พล.ท.วีระยุทธ กล่าวว่า กรอบนโยบายด้านการปฏิบัติงานของทางรัฐบาล, รมว.กลาโหม และผบ.ทบ. ในการปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน โดยให้เน้นงานด้านการข่าวเชิงรุก และการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แต่ละจังหวัดที่รับผิดชอบ มาตรการเชิงรุกเข้าคุมเข้มเส้นทางชายแดน มาตรการป้องกัน/ปราบปรามยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย รวมทั้งการปกป้องอธิปไตยของชาติในพื้นที่รับผิดชอบ
“ผมขอเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนาย ดำเนินการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง ใช้งานการข่าวเชิงรุกต่อกลุ่มเครือข่าย การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดตามเส้นทางหลัก/รองในพื้นที่ล่อแหลม การสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดทางน้ำโดยให้สนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบในการเข้าปราบปรามทั้งผู้ค้า ผู้ลำเลียง และผู้เสพอย่างเด็ดขาด“ แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าว