กมธ.ทหาร ส.ว. ชงคณะพูดคุยเจรจา 3 คนสำคัญ BRN ชี้ฝ่ายปกครองไม่ได้ร่วมดับไฟใต้แท้จริง

กรรมาธิการทหาร วุฒิสภา เสนอคณะพูดคุยสันติสุข พูดคุยบุคคลสำคัญของ BRN 3 คน จี้ฝ่ายปกครองในพื้นที่ชายแดนภาคใต้บูรณาการ เกิดเหตุครั้งหนึ่งย้ายแต่ ผกก. ไม่เคยย้ายนายอำเภอ โม้ซีลแนวชายแดนเหตุอยู่หมัด
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภาและคะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา กล่าวว่า การตั้งหัวหน้าพูดคุยสันติสุขนั้น อยากถามว่าจะไปเจรจากับใคร ขบวนการในการเจรจามีป้ายหมายแล้วหรือไม่ หลังจากการแต่งตั้งแล้วมีใครบ้าง เป้าหมายสำคัญคือเจรจากับใคร ถ้าเจรจากับคนที่มาเลเซียจัดตั้งมาก็ไม่ต้องไปเจรจา เพราะทุกครั้งล้มเหลวมากแล้ว ตนเสนอให้ไปเจรจากับคนที่มีอำนาจของขบวนการ BRN
นายไชยยงค์กล่าวว่า คนที่มีอำนาจของ BRN มี 2-3 คน 1.ปรานขบวนการ BRN 2.เลขาธิการขบวนการ BRN 3.ผู้นำจิตวิญญาณ BRN หากเจรจาผิดตัวก็เหมือนกับเจรจาที่ผ่านมา คือไม่เกิดผลประโยชน์อะไร ครั้งนี้ต้องกำหนดการเจรจาให้ถูกต้อง ถ้าไม่ใช่ตัวจริงก็ไม่ต้องเจรจา เพราะเจรจาผิดตัวไปไม่เกิดประโยชน์อะไร ไฟใต้มันก็ไม่ดับ
นายไชยยงค์กล่าวต่อว่า อยากแนะนำแม่ทัพภาค 4 ว่างานบูรณาการในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ ยังบูรณาการไม่จริง หน่วยงานที่ทำงานบูรณาการตามตัวหนังสือ การร่วมมือแท้จริงยังไม่เกิดขึ้น ทำอย่างไรให้เอาฝ่ายปกครองมาร่วมในการแก้ปัญหาดับไฟใต้ ฝ่ายปกครองเป็นส่วนสำคัญในการดับไฟใต้มากๆ เชื่อว่าผู้นำท้องที่ท้องถิ่นรู้เรื่องทั้งหมดในพื้นที่ปกครอง ใครคือแนวร่วมในตำบล ในหมู่บ้าน
“คนเป็นนายอำเภอต้องมีบทบาท รู้หน้าที่ รักษาพื้นที่ งานข่าวที่ดีที่สุดมาจากผู้นำท้องที่ หากผู้นำท้องที่ให้ความร่วมมืองานการข่าวกับหน่วยงานของรัฐ ผมคิดว่าไม่มีอะไรที่ไม่รู้ เราไม่ได้ใช้ฝ่ายปกครองมาทำหน้าที่ในการร่วมกันดับไฟใต้อย่างแท้จริง สังเกตจากอำเภอที่เกิดเหตุเยอะๆ มีการย้ายผู้กำกับการ นายอำเภอไม่เคยถูกย้าย ผบ.ฉก.ไม่เคยถูกย้าย ผู้ว่าฯมีบทบาทในการบูรณาการในเรื่องดับไฟใต้มากน้อยเท่าไหร่ นายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ควรดูรายละเดอียดและแก้ปัญหา” นายไชยยงค์กล่าว
นายไชยยงค์กล่าวว่า มีการพูดว่าเราซีลแนวชายแดนแม่น้ำสุไหงโก-ลกได้ผล ทำให้ขบวนนอกกฎหมายไม่สามารถค้าขายในระหว่างสองประเทศได้ ทำให้ผลประโยชน์ที่ขบวนการมีอยู่หายไป ทำให้ BRN หันมาปล้นร้านทอง ตรงนี้เราพูดเข้าข้างตัวเอง
“เหตุการณ์ปล้นร้านทองในพื้นชายแดนภาคใต้ไม่ใช่พึ่งเกิดที่สุไหงโก-ลกครั้งแรก มันเกิดมาแล้ว 4-5 ครั้ง การปล้นร้านทองไม่ใช่ปัจจัยว่าผู้ก่อเหตุไม่มีเงินแล้วมาปล้น แต่การปล้นร้านทองต้องการทำลายเศรษฐกิจ การค้าในพื้นที่ ทำให้เศรษฐกิจในพื้นสุไหงโก-ลกซบเซา” นายไชยยงค์ระบุ
นายไชยยงค์ระบุอีกว่า ตนกล้าพูด เพราะขบวนการค้าของเถื่อนตลอดลำน้ำสุไหงโก-ลกยังอยู่ได้ทุกขบวนการ อาทิ ขบวนการยาเสพติดลงมา จ.นราธิวาส ขบวนการค้าคนเถื่อนก็ยังมีการเอาคนเถื่อนพักไว้ที่ อ.แว้ง ตากใบ สุไหงโก-ลก ขนข้ามไปยังประเทศมาเลเซียอย่างสะดวก การค้าน้ำมันเถื่อน บุหรี่เถื่อนยังมีอยู่ปกติ การปล้นทองทำให้กองกำลังติดอาวุธในพื้นที่ได้เงินไปใช้ฟรีๆ โดยไม่เหนื่อย
“การปล้นทองนาทวี ปล้นทอง อ.ตากใบ ทำไมไม่พูดว่าโจรมันอดอยาก คุณไม่มีปัญญาซีลช่องทางธรรมชาติตลอดแนวแม่นำสุไหงโก-ลก ตั้งแต่ อ.แว้ง-อ.ตากใบ ไปบอกว่าโจรมันอดอยากจึงปล้นทอง หากเรามีปัญญาซีลช่องทางเข้าออกได้ เราสามารถป้องกันเหตุร้ายได้อย่างน้อย 50%
เมื่อมีการก่อเหตุร้ายทุกครั้ง โจรจะหนีไปหลบช่อนตัวอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน มาจากเราซีลแนวชายแดนไม่ได้ผล งานการข่าวไม่ดีเลย โจรเข้ามาเมื่อไหร่ ปล้นเสร็จแล้วออกทางไหน ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านไม่มีความร่วมมือที่ดีและชัดเจน” นายไชยยงค์กล่าว
