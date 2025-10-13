พล.ท.บุญสิน เตือนภัย เพจปลอมแอบอ้าง ใช้รูปลวงเงินบริจาค ยันไม่เล่นโซเชียล

พล.ท.บุญสิน เตือนภัย เพจปลอมแอบอ้าง ใช้รูปหลอกลวงเงินบริจาค ยันไม่เล่นโซเชียล
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พล.ท.บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า มีผู้ใช้เพจแม่ทัพภาคที่ 2 และมีรูปตนอยู่ด้วยนั้น โดยข้อความ ระบุว่าโพสต์นี้ หาผู้ใจบุญมีเมตตา ร่วมทำบุญงานศพ อส.ทพ. นายหนึ่ง ตนขอยืนยันว่าเพจดังกล่าวเป็นเพจปลอม เป็น พวก มิจฉาชีพหลอกลวงต้มตุ๋นเอาเงินประชาชนผู้ใจบุญ
“ผมไม่เคยมี เพจ Facebook และไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดีย ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อ ตกเป็นเหยื่อพวกมิจฉาชีพ ที่หากินกับผู้บริสุทธิ์” พล.ท.บุญสิน กล่าว