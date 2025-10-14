มาริษ ชี้ MOU43-44 มีไว้เป็นกรอบเจรจา ไม่ทำให้เสียดินแดน ลั่นหากรัฐบาลใหม่ ยกเลิกต้องรับผิดชอบ

มาริษ ชี้ MOU43-44 มีไว้เป็นกรอบเจรจา ไม่ทำให้เสียดินแดน ลั่นหากรบ.ใหม่ยกเลิกต้องรับผิดชอบ สีหศักดิ์ ถกเขมรลดตึงเครียดชายแดน มาเลย์-มะกัน ร่วม ย้ำยึด4ข้อ
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ร้านอาหารครัวคุณเรศ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายจักรภพ เพ็ญแข อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวีรพัฒน์ ปริยวงศ์ นักกฎหมาย ร่วมเสวนาพูดคุยถึงกรณี MOU 43-44 โดยนายมาริษ กล่าวว่า ยืนยัยว่า MOU ดังกล่าวไม่ได้ทำให้ประเทศชาติเสียหาย และไม่ได้เปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจอธิปไตย ไม่ได้เปลี่ยนเส้นเขตแดน หรือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ในส่วนแผนที่ทั้งหลาย ก็เป็นเพียงเอกสารฉบับหนึ่ง การจะไปใช้อะไรเจรจา ทั้ง 2 ฝ่ายก็มีสิทธิ์เสนอ แต่จะตกลงกันได้หรือไม่ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย–กัมพูชา (เจบีซี) แล้วในท้ายที่สุดเรื่องก็ต้องเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร ยํ้าว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทำให้ไทยเสียหาย
“เรื่องนี้เป็นกลยุทธ์การเจรจา แต่หากยกเลิก ความเสียหายคือจะไม่มีกรอบในการพูดคุย และท่าทีของฝ่ายไทยจะถูกเปิดเผย ทำให้ผู้ไปเจรจายิ่งมีความลำบากมากขึ้น เพราะกัมพูชาจะทราบว่าเรามีแนวคิดอย่างไร รายละเอียดภายใน MOU เป็นความลับ เป็นอำนาจพิจารณาของฝ่ายบริหาร ที่จะพิจารณาหากนำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการสาธารณะ เช่นการทำประขามติ จะยิ่งอันตราย มองว่าการยกเลิกต้องเป็นอำนาจฝ่ายบริหาร ที่สำคัญ ยกเลิกแล้วก็ต้องรับผิดชอบ”นายมาริษกล่าว
นายจักรภพ กล่าวว่า ตนตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาทั้งหมดไม่ใช่ MOU แต่เป็นการตั้งกระบวนการขวาจัด โดยใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างไปสู่เรื่องที่ใหญ่กว่า เพราะ MOU เป็นแค่เครื่องมือในการพูดคุย ทั้งนี้ หากยึดความสำเร็จจากรัฐบาลที่แล้วเป็นหลัก คิดว่าการที่รักษาปัญหานี้ให้อยู่ในระดับทวิภาคีเป็นสิ่งที่ดี จึงอยากให้รัฐบาลชุดปัจจุบัน พิจารณาสานต่อเรื่องนี้ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาชายแดน
ขณะที่นายวีรพัฒน์ กล่าวว่า ในหลักกฎหมายระหว่างประเทศ กระบวนการมีปัญหาย่อมมีกระบวนการแก้ไข ไม่สามารถบังคับใช้ปฏิบัติทันที ไม่เหมือนหลักกฏหมายในประเทศ เพราะเป็นหลักอธิปไตยที่ทุกประเทศเท่าเทียมกัน สำคัญคือประเทศไทยมีศักดิ์ศรี ไม่รังแกคนอื่น แต่เคารพในความเท่าเทียม MOU ที่ใช้กันทั่วโลก ทั้งเรื่องชายแดน การค้า หรือการส่งผู้ร้ายข้าม คือการเคารพกฎหมายขั้นพื้นฐาน คือจะไปบังคับอีกฝ่ายไม่ได้ ไม่ว่าอีกฝ่ายจะมีกองทัพใหญ่โตหรือเล็กกว่าแค่ไหน แต่จะต้องใช้หลักยินยอม ไม่ใช่การบังคับให้กัมพูชาต้องยอมฝ่ายไทย
ด้านกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์บัญชี กระทรวงการต่างประเทศ | MFA of Thailand ระบุว่า นายสีหศักดิ์ได้ร่วมการหารือ 4 ฝ่ายระหว่างมาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ไทย และกัมพูชา ในห้วงการเยือนมาเลเซียในลักษณะ Working Visit เพื่อเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียนโดยได้หารือประเด็นที่คั่งค้าง เพื่อลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนและให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด ฝ่ายไทยย้ำความสำคัญของกลไกทวิภาคี การแสดงความจริงใจในการปฏิบัติตามสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้ พร้อมย้ำประเด็นการถอนอาวุธหนัก การเก็บกู้ทุ่นระเบิด การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และการให้ความร่วมมือบริหารจัดการบริเวณพื้นที่ชายแดน โดยหวังเห็นความจริงใจของกัมพูชาเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุเป้าประสงค์ในทางปฏิบัติเพื่อสันติภาพและความสงบสุขบริเวณชายแดน