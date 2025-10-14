“ไอติม” ลั่น รัฐธรรมนูญไม่ใช่ยาวิเศษ แต่รบ.แก้ไปพร้อมปัญหาปากท้องได้ หากทำไม่ได้ก็อย่าเป็นรัฐบาลเลย
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 14 ตุลาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่..พ.ศ… 3 ฉบับของพรรคประชาชน พรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทย เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา156 เพิ่มหมวด15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
โดยนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ชี้แจงหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของพรรคประชาชน ว่า จะกำหนดให้มีจำนวนผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ 135 คน ประกอบด้วย 1.คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 35 คน โดยให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือกมาจากระบบบัญชีรายชื่อที่ผู้สมัครรวมกันเป็นกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 17-70 คน ใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง โดยให้ประชาชนเลือกมา 70 คน จากนั้นส่งให้รัฐสภาคัดเลือกเหลือ 35 คน
2.สภาที่ปรึกษาการยกร่างรัฐธรรมนูญ 100 คน มีหน้าที่รับฟังความเห็นจากประชาชน ส่งเนื้อหาให้กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ มาจากการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยให้แต่ละจังหวัดมีสมาชิกสภาที่ปรึกษาการยกร่างรัฐธรรมนูญ 1-5 คน ตามจำนวนประชากร ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ร่างรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนมีจุดแข็งคือ กำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด โดยไม่ขัดกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ และกำหนดเนื้อหารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้รับรองความเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ และให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย
นายพริษฐ์ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญ 60 ทำให้คะแนนความโปร่งใสของประเทศไทย ในดัชนีสากลนั้นดิ่งแย่ลงมาเท่ากับเนปาล รัฐมนตรี ส.ส. ส.ว.ทุจริตต่อหน้าที่แค่ไหน กกต.สตง.ตรวจสอบการทุจริตได้แค่ไหน ประชาชนก็ไม่สามารถเข้าชื่อถอดถอนได้เหมือนในอดีต ที่ตนพูดมาไม่ได้จะบอกว่ารัฐธรรมนูญเป็นยาวิเศษ และไม่ได้บอกว่า มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วปัญหาทั้งหมดจะหายไป การค้าขายจะดีขึ้นทันที คนโกงจะหมดประเทศ แต่ในเมื่อรัฐธรรมนูญ ปี 60 พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่สามารถนำพามาซึ่งระบบการเมืองที่ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนที่เป็นที่พึ่งได้ คำถามที่ตามมาคือ แล้วเราจะอยากติดอยู่ในกับดักของรัฐธรรมนูญ 60 กันไปทำไมหรือลึกๆ แล้วเรามีความกลัว ความกังวลใจอะไรกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
นายพริษฐ์ กล่าวว่า จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่บางคนอาจจะมีความกังวลว่ารัฐบาลจะสนใจแต่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญไม่สนใจการแก้ปัญหาปากท้องประชาชน ในมุมหนึ่งถ้าคณะรัฐมนตรี(ครม.)ชุดไหน ไร้ประสิทธิภาพ ไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูญ กับการแก้ปัญหาปากท้อง และความมั่นคงได้ ตนว่าพี่น้องประชาชนก็อย่าให้เขาเป็นรัฐบาลเลย แต่ในอีกมุมจะบอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญไม่ส่งผลกระทบต่อปากท้องของพี่น้องประชาชนในระยะยาวก็คงไม่ใช่ ถ้ารัฐธรรมนูญทำให้นายกฯที่มาจากการเลือกตั้งต้องเปลี่ยนกันทุกๆปี แล้วนักลงทุนที่ไหนจะอยากขนเงินมาลงทุนในประเทศไทย ยกเว้นกลุ่มทุนเทา ที่จองฉวยโอกาสจากจังหวะชุลมุนแบบนี้ ถ้ารัฐธรรมนูญ60 ปล่อยให้คนโกงยังคงหากินจากภาษีพี่น้องประชาชนไปได้เรื่อยๆ แล้วประเทศเราจะเหลืองบประมาณเหลือทรัพยากรส่วนไหนมากระตุ้นเศรษฐกิจ และทำสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชน ถ้ารัฐธรรมนูญจะทำให้คนเข้ามาทำงานการเมืองได้ต้องพึ่งทุนใหญ่ บ้านใหญ่ แล้วไครในสภาฯจะเป็นตัวแทนที่ผลักดันนโยบายที่เอาประชาชนเป็นใหญ่
“บางคนอาจจะมองว่าการแก้รัฐธรรมนูญ เป็นการแก้ปัญหาผิดจุด เพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญ แต่อยู่ที่นักการเมือง ซึ่งผมเข้าใจดีว่านักการเมืองในประเทศเรา มีหลายคนที่มีปัญหาจริงๆ แต่ประเทศเราจะได้นักการเมืองแบบไหนขึ้นอยู่กับว่ารัฐธรรมนูญเขียนเกี่ยวกับนักการเมืองไว้อย่างไร ถ้ารัฐธรรมนูญเขียนให้ ส.ส.ย้ายพรรคกันกลางสภาได้เป็นว่าเล่น โดยที่ไม่เคยขออนุญาตประชาชน เราก็จะได้แต่ส.ส.ที่วันๆ คิดแต่จะรวมมุ้งเพื่อไปต่อรองผลประโยชน์หรือตำแหน่งในครม.หรือถ้าเรามีรัฐธรรมนูญที่เขียนให้ระบบการได้มาซึ่งส.ว.เป็นระบบที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน เอื้อต่อการฮั้ว เราก็จะได้นักการเมืองในวุฒิสภา ที่ตอบไม่ได้ว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนไหน หรือกลุ่มไหน”นายพริษฐ์ กล่าว
นายพริษฐ์ กล่าวด้วยว่า บางท่านอาจจะมีความกังวลใจ ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเขียนออกมาแย่กว่าเดิม พี่น้องประชาชนไม่ได้ประโยชน์ มีแต่นักการเมืองที่ได้ประโยชน์ ตนต้องย้ำว่าไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเขียนออกมาแย่แค่ไหน แต่รัฐธรรมนูญฉบับนั้นจะไม่มีทางถูกบังคับใช้ในประเทศไทยได้ หากประชาชนไม่เห็นชอบ เพราะในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องผ่านควาเห็นชอบ จากประชาชน ผ่านการทำประชามติถึง 2 ครั้ง และบางท่านอาจจะกังวลว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจจะเสียเวลา ก็ต้องบอกว่าบางมาตราเชื่อมโยงหลายมาตรา
ถ้าจะแก้แค่ประเด็นเดียวก็อาจจะต้องแก้หลาย 10 มาตรา ดังนั้นหากเพื่อสมาชิกเห็นตรงกับเราก็ควรจะมาออกแบบบ้านหลังใหม่ แล้วเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก็สามารถลงมติเห็นชอบรับหลักการ ทั้ง3 ร่างได้ ส่วนรายละเอียดที่แตกต่างกันสามารถไปถกต่อกันได้ในชั้นกรรมาธิการฯ