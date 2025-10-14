อนุทิน กลับมาใช้โรลส์-รอยซ์ รถส่วนตัว เหตุรถประจำตำแหน่งนายกฯขัดข้องทั้ง 2 คัน

‘นายกฯ’ เปลี่ยนกลับใช้รถส่วนตัว ‘โรลส์-รอยซ์’ หลังรถประจำตำแหน่งขัดข้อง
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังจาก ายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เปลี่ยนมาใช้รถประจำตำแหน่งวันแรก เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีที่สภา ด้วยรถยนต์ Mercedes-Benz S600 Guard Sedan Long สีดำ ทะเบียน 4กค 29 กรุงเทพมหานคร
ปรากฎว่าหลังจากนั้น มีการประสานกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ทำเนียบรัฐบาล นำรถกลับไปซ่อมบำรุง เนื่องจากพบเกิดเสียงระหว่างเดินทาง และประสานนำรถในล็อตเดียวกัน เป็นรถยนต์ Mercedes-Benz S600 Guard Sedan Long สีดำ ทะเบียน 4กฎ 29 กรุงเทพมหานคร มาใช้ แต่ก็เกิดการขัดข้องอีกเช่นกัน เนื่องจากอาจมาจากรถจอดทิ้งไว้และไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน
ล่าสุดทีมงานได้เปลี่ยนรถนายกฯมาใช้รถยนต์ส่วนตัวโรลส์-รอยซ์ ทะเบียน วอ3333 กรุงเทพมหานคร เช่นเดิม
