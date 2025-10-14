บิ๊กเล็ก โยน มทภ.1 แจงปมกองทัพไฟเขียว กัน​ จอมพลัง เปิดซาวด์ผี ไม่ตอบทำไทยเสียเปรียบ

‘บิ๊กเล็ก’ โยน ‘แม่ทัพภาคที่ 1’ ตอบปมกองทัพไฟเขียว ‘กัน จอมพลัง’ เปิดซาวด์ผีหลอน กรอกหูกัมพูชา ไม่ตอบทำไทยเสียเปรียบหรือไม่
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่รัฐสภา พล.อ.ณัฐพล นาคพานิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกัน จอมพลัง อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง นำเครื่องเสียงไปเปิดเสียงผีบริเวณชายแดน จ.สระแก้ว จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และเกิดการตั้งคำถามว่ากองทัพอนุญาต โดย พล.อ.ณัฐพลระบุว่า ให้ไปถามแม่ทัพภาคที่ 1
เมื่อถามว่า เรื่องนี้ไทยจะเสียเปรียบหรือไม่ เนื่องจากกัมพูชาฟ้องและนำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) ลงพื้นที่ พล.อ.ณัฐพงษ์กล่าวว่า “เดี๋ยวค่อยตอบ”
