บิ๊กเล็ก โยน มทภ.1 แจงปมกองทัพไฟเขียว กัน​ จอมพลัง เปิดซาวด์ผี ไม่ตอบทำไทยเสียเปรียบ

การเมือง

‘บิ๊กเล็ก’ โยน​ ‘แม่ทัพภาคที่ 1​’ ตอบปมกองทัพไฟเขียว​ ‘กัน​ จอมพลัง’ เปิดซาวด์ผีหลอน​ กรอกหูกัมพูชา ไม่ตอบทำไทยเสียเปรียบ​หรือไม่​

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่รัฐสภา พล.อ.ณัฐพล นาคพานิชย์​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม​ ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกัน​ จอมพลัง อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง นำเครื่องเสียงไปเปิดเสียงผีบริเวณชายแดน จ.สระแก้ว จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และเกิดการตั้งคำถามว่ากองทัพอนุญาต​ โดย พล.อ.ณัฐพลระบุว่า ให้ไปถามแม่ทัพภาคที่ 1​

เมื่อถามว่า เรื่องนี้ไทยจะเสียเปรียบหรือไม่​ เนื่องจากกัมพูชา​ฟ้องและนำ​คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว​ (IOT) ลงพื้นที่​ พล.อ.ณัฐพงษ์​กล่าวว่า​ “เดี๋ยวค่อยตอบ”

