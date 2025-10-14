การเมือง

ครม.ตั้ง 5 ขรก.การเมือง อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์-ลลิดา เพริศวิวัฒนา นั่งรองโฆษกรัฐบาล

เมื่อวันที่ 12.30 น. วันที่ 14 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 5 ราย ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอ ดังนี้ 1.นายสมภพ ผ่องสว่าง เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ของนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 2.น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 3.น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา เป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 4.นายจำลอง ช่วยรอด ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 5. พล.ต.ต. สุวิชาญ ญาณกิติกุล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ครม.มีมติแต่งตั้ง เป็นต้นไป

