นายกฯ ฝาก สีหศักดิ์ ย้ำ 4 เงื่อนไข ถกวงเจรจากัมพูชา ถาม เขมรยิงจรวด-ส่งโดรนล้ำไทย เทียบซาวด์ผี ใครละเมิดกว่า

นายกฯ ฝาก สีหศักดิ์ ย้ำ 4 เงื่อนไข ถกวงเจรจากัมพูชา ถาม เขมรยิงจรวด-ส่งโดรนล้ำไทย เทียบซาวด์ผี ใครละเมิดมากกว่า
เมื่อเวลา 12.45 น. วันที่ 14 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่เกาหลีใต้ เตรียมที่จะใช้มาตรการกดดันปราบปรามสแกมเมอร์ที่อยู่ในประเทศกัมพูชา เรื่องนี้ประเทศไทยจะมีส่วนเข้าไปดำเนินการอย่างไรบ้าง ว่า เรื่องปราบสแกมเมอร์เป็น 1 ในเงื่อนไข 4 ข้อที่ยื่นไปยังประเทศกัมพูชาที่ถือเป็นข้อตกลงที่จะต้องให้ประเทศกัมพูชาปฏิบัติ
ส่วนที่นานาชาติอยากให้เพิ่มมาตรการในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์นั้น นายอนุทิน ย้ำว่า เป็น 1 ใน 4 ข้อ ที่ไทยยื่นเป็นเงื่อนไข นำไปสู่การเจรจาแก้ไขปัญหาของทั้งสองประเทศ
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า มองอย่างไรที่เกาหลีใต้ใช้กำลังทางทหารเข้าไปกดดันสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชา เพื่อให้เกิดความสำเร็จ นายอนุทิน ตอบเพียงว่า เราก็มีอธิปไตยของเรา
นอกจากนี้ นายอนุทิน ยังย้ำว่าในวันศุกร์นี้ (17 ต.ค.) ได้กำชับให้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ นำเงื่อนไข 4 ประเด็นนี้ ไปพูดคุยในวงเจรจา ซึ่งคิดว่าหาก 4 ประเด็นนี้ได้รับการตอบสนองจากฝั่งกัมพูชา จะทำให้ภัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงของไทยลดลง
ส่วนที่นักวิชาการกังวลว่าการเปิดซาวด์ผี จะไปละเมิดสิทธิมนุษยชน นายอนุทิน กล่าวว่า ”อย่าไปเอาเรื่องคนอื่นมาถามผม ถามเรื่องผมสิ“ ส่วนที่กัมพูชาจะนำเรื่องนี้ไปฟ้องประชาคมโลกนั้น ตนไม่ทราบ
ส่วนที่ รมว.กลาโหมของกัมพูชา ออกมาระบุว่า การเปิดซาวด์ผีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรง ไทยจะมีการชี้แจงเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า “นายกฯ ไทยก็มองว่าไอ้ระเบิดที่มันเข้ามา จรวดที่ยิงเข้ามาในเขตไทย กัมพูชาทำอันตรายให้กับคนไทย โดรนที่บินเข้ามาในเขตไทย นายกฯ ไทยก็มองว่า สิ่งที่ละเมิดอธิปไตยของประเทศไทย”
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า จะเป็นการไฟเขียวให้กับกัน จอมพลัง ในการทำเรื่องนี้ใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่ทราบ ทุกคนต้องทำตามกฎหมาย ใครอยากจะมองอะไรก็มองได้หมด แต่เราต้องใช้กฎหมายกำหนด
ส่วนที่หลายคนมองว่า แม่ทัพภาคที่ 2 ทำงานช้าไม่ถูกใจประชาชน จะให้กำลังใจกันอย่างไร นายกฯ ระบุว่า เราต้องให้กำลังใจคนของเรา เจ้าหน้าที่ที่ทำงาน รวมถึงตำรวจ ข้าราชการ ฝ่ายปกครอง และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทอยู่ ซึ่งเราต้องให้กำลังใจอย่างเต็มที่ สนับสนุนทุกอย่างให้เขาสามารถทำงานได้ และนำชัยชนะ ปกป้องประชาชน และอธิปไตยของไทย
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า กรณีที่กองทัพภาคที่ 1 นำเครื่องจักรใหญ่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว นายอนุทิน ระบุว่า เป็นอำนาจของกองทัพที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่มีปัญหาความขัดแย้งอยู่ โดยดำเนินการให้อยู่ในกรอบของกฎหมายภายใต้กฎอัยการศึก ดังนั้น การตัดสินใจดำเนินการอะไรกองทัพมีอำนาจตัดสินใจเต็มที่ และรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนการตัดสินใจของกองทัพ
