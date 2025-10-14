เผยมติครม.ตั้ง 45 บิ๊กมท. ‘อนุทิน’ สั่งคืนความเป็นธรรม คนถูกกลั่นแกล้ง หลังเดือนเดียวย้าย 3 ครั้ง

ครม.ไฟเขียว ตั้ง บิ๊ก ขรก.มท.45 ราย เผย นายกฯ สั่งยึดหลักคุณธรรม-ใช้คนให้ถูกงาน-คืนความเป็นธรรม คนถูกกลั่นแกล้ง
เมื่อเวลา 12.30น. วันที่ 14 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี( ครม.)ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอ จำนวน 45 ตำแหน่ง ตามวงรอบปกติ เพื่อทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุ และแต่งตั้งข้าราชการใหม่
โดย นายกรัฐมนตรี ให้แนวทางกับปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย ให้ยึดหลักคืนความเป็นธรรมให้กับบางคนที่อาจจะถูกกลั่นแกล้งจากการแต่งตั้งโยกย้าย 3 ครั้งที่ผ่านมา ในช่วง 2 เดือนก่อน เพราะครั้งที่แล้วมีการแต่งตั้งถึง 3 ครั้ง ในระยะเวลาแค่ 1 เดือน และยึดหลักใช้คนให้ถูกกับงาน และใช้หลักคุณธรรม เป็นไปตามหลักการของกระทรวงมหาดไทยส่วนรายชื่อตำแหน่งต่างๆ ทางปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ดำเนินการ