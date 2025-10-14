พรุ่งนี้! ครม.เศรษฐกิจ ถกมาตรการ ‘กระตุ้นท่องเที่ยวปลายปี’ – เงินเยียวยาน้ำท่วม

จับตา! ถกครม.เศรษฐกิจ 15 ต.ค. เตรียมพิจารณามาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว-เงินเยียวยาน้ำท่วม
เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 14 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ขอบคุณ ครม. ที่ได้หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันลงพื้นที่ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา ทั่วทั้งประเทศ
โดยสั่งการกระทรวงมหาดไทย เร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย โดยยังไม่ได้เสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาได้ทันในวันนี้ เนื่องจากต้องรอการประชุมครม.เศรษฐกิจในวันที่ 15 ต.ค.นี้ พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้นายกฯ กำชับว่าให้เสนอเรื่องเข้าครม.พิจารณาภายในสัปดาห์หน้า
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า สำหรับการประชุมครม. เศรษฐกิจในวันที่ 15 ต.ค. เวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา กระทรวงการคลังจะเสนอโรดแมปที่กำหนดแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในการทำงานของรัฐบาลในระยะเวลา 4 เดือน และอยากเห็นทุกกระทรวงจะทำโรดแมปและแผนปฏิบัติการเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ในการประชุมครม.เศรษฐกิจในส่วนของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว จะเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงไว้ คือ มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวปลายปี ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง