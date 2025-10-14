ครม. ต่ออายุ รวีวรรณ ผอ.สำนักนโยบายที่ดิน อีก 1 ปี โอน นิชา เป็นที่ปรึกษานายกฯ

ครม.ต่ออายุ ‘รวีวรรณ’ ผอ.สคทช. อีก 1 ปี โอน ‘นิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม’ เป็นที่ปรึกษานายกฯ ไฟเขียวให้ ‘ปิยะศิริ วัฒนวรางกูร’ นั่งเลขาฯศอบต.
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบต่อเวลาดำรงข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
นางรวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย.2568-วันที่ 11 ก.ย.2569
นอกจากนั้น เห็นชอบ แต่งตั้ง พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นรองเลขาธิการ ป.ป.ท. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นต้นไป
โฆษกประจำสำนักนายกฯกล่าวว่า ครม. เห็นชอบแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ของกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.น.ส.กนิษฐา กังสวนิช รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
2.นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่งตั้ง จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.น.ส.แรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2.นางจตุพร โรจนพานิช รองปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3.นางเตือนใจ คงสมบัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นต้นไป
นายสิริพงศ์กล่าวว่า ครม.เห็นชอบ แต่งตั้ง นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป
นอกจากนั้นเห็นชอบรับโอน นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
