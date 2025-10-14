การเมือง

ครม.ตั้ง ‘บวรศักดิ์’ เป็น ปธ.กรรมการตรวจสอบประเมินผลราชการ

ครม.ตั้ง ‘บวรศักดิ์’ เป็น ปธ.กรรมการตรวจสอบประเมินผลราชการ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่รัฐสภา นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบ อนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เสนอแต่งตั้ง นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง