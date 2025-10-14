ส.ว. โวยปธ.สภาไม่แข็ง หงุดหงิด ส.ส.ปชน.อภิปรายหลอกด่า วันนอร์ ย้อน แข็งไม่แข็งพิสูจน์ไม่ได้

‘ส.ว.’ แหย่ประธานไม่แข็ง หลังหงุดหงิด ‘ส.ส.ปชน.’ อภิปรายนอกประเด็นหลอกด่าวุฒิสภา ‘วันนอร์’ หยอกกลับ แข็งไม่แข็งพิสูจน์กันไม่ได้
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่… พ.ศ. … 3 ฉบับของพรรคประชาชน พรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทย เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 156 เพิ่มหมวด 15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
จากนั้นเวลา 16.40 น. นายภัณฑิล น่วมเจิม ส.ส.กทม. พรรคประชาชน (ปชน.) อภิปรายถึงการทำหน้าที่ของ ส.ว. โดยพาดพิงถึงพฤติกรรม ส.ว.หลายคนที่มีความไม่เหมาะสม อาทิ การฮั้ว ส.ว. การคุกคามทางเพศ และการกร่างใส่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ขณะที่ผลโพลก็พบว่าประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นใน ส.ว. ทำให้ ส.ว.หลายคน แสดงความไม่พอใจลุกขึ้นประท้วง อาทิ พ.ต.อ.กอบ อัจนากิตติ ประท้วงว่า นายภัณฑิลไม่ได้อภิปรายเรื่องรัฐธรรมนูญ แต่มุ่งอภิปราย ส.ว.เพียงอย่างเดียว
ขณะที่ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวตักเตือนนายภัณฑิลให้พูดถึงการแก้รัฐธรรมนูญ แต่นายภัณฑิลยังคงอภิปรายพาดพิงถึงพฤติกรรม ส.ว. โดยไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องรัฐธรรมนูญ ทำให้มี ส.ว.ประท้วงเป็นระยะๆ เช่น น.ส.อมร ศรีบุญนาค ที่ประท้วงว่า ขอให้ประธานควบคุมการประชุมให้ดี เพราะวันนี้ดูแล้วประธานไม่แข็ง ซึ่งนายวันมูหะมัดนอร์ก็ได้กล่าวตักเตือนนายภัณฑิลอีกรอบ
ขณะที่ นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ ส.ส.นนทบุรี พรรค ปชน. อภิปรายปกป้องนายภัณฑิล โดยระบุว่า อยากให้ประธานควบคุมการประชุม เนื่องจากผู้ประท้วงจากวุฒิสภาไม่ทำตามธรรมเนียม และไม่พูดว่าผิดข้อบังคับอย่างไร แล้วประธานก็ไปวินิจฉัยโดยที่เขาผิดระเบียบ จึงอยากให้ประธานควบคุม เพราะไม่อยากให้ใครตำหนิว่าประธานไม่แข็ง
นายวันมูหะมัดนอร์ จึงตอบแบบติดตลกพร้อมยิ้มว่า “เรื่องแข็งไม่แข็งพิสูจน์กันไม่ได้” ทำให้สมาชิกหัวเราะลั่นห้องประชุม โดยบอกว่า หากนายภัณฑิลยังอภิปรายซ้ำซาก จะให้หยุดพูด ก่อนจะให้นายภัณฑิลอภิปรายจนจบ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ปณิธาน เตือน ‘สงครามโลก3’ นักรบแฝงในเมืองเที่ยว-ใช้ไทยเป็นฐาน ถ้าหยุดไม่ได้หายนะ!
- จับดาวติ๊กต็อก-อดีตตำรวจ รับงานยิงเสี่ยเปี๊ยก เจ้าของร้านอาหาร สางหนี้ 130 ล้าน
- ตร.ทลายเครือข่ายภาคใต้ ‘บุหรี่ไฟฟ้าหนีภาษี’ 4.8 หมื่นชิ้น มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท
- เช็ก มติครม.แต่งตั้ง 53 ตำแหน่ง ปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ขยับนั่ง เลขาธิการศอ.บต. คนใหม่