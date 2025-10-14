เช็ก มติครม.แต่งตั้ง 53 ตำแหน่ง ปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ขยับนั่ง เลขาธิการศอ.บต. คนใหม่

เช็กมติครม.แต่งตั้ง 53 ตำแหน่ง ‘ปิยะศิริ วัฒนวรางกูร’ ขยับนั่งเลขาธิการศอบต. คนใหม่
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง และข้าราชการการเมืองรวม 53 ตำแหน่ง ดังนี้
1.การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)
เสนอแต่งตั้ง นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบด้วยแล้ว
2.อนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักนายรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายโสภณ ซารัมย์) กำกับการบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นางรวีวรรณ ภูริเดช ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบ 4 ปี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2569
3.การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเสนอแต่งตั้ง พันตำรวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป และนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว
4.การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้
1. นางสาวกนิษฐา กังสวนิช รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 2. นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป และรองนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว
5. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. นายพิษณุ พลธี ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2. นางสาวพิมพ์พร ชีวานันท์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
6.การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 1 ราย คือ นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
7.การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงมหาดไทย) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอแต่งตั้งข้าราชการเมืองตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
1.นายชยุต ภุมมะกาญจนะ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2.นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
8.การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงยุติธรรม) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เสนอแต่งตั้ง พลตำรวจโท สรรเพชญ สุขภิมนตรี เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไปและรองนายกรัฐมนตรี (นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว
9.การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงอุตสาหกรรม) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้
1. นางสาวพลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2. นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม [ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ)]
3. นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
4. นายพีรวัส สมวงศ์ ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม [ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ)]
10.การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงกลาโหม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เสนอแต่งตั้ง พลเอก คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบด้วยแล้ว
11.การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เสนอแต่งตั้ง นายรัชพงศ์ ชูแก้ว เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไปและรองนายกรัฐมนตรี (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว
12.การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จำนวน 2 ราย ตามลำดับ
ดังนี้ 1.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์) 2.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายอัครา พรหมเผ่า)
13.การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร (สายงานบริหาร) ระดับสูง ตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอแต่งตั้งนายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ประเภทบริหาร ระดับสูง) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป
14.การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหาร ระดับสูง) (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ การรับโอน นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มาแต่งตั้งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
15.การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงกลาโหม) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายวันวิชิต บุญโปร่ง เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
2. พลตรี เฉลิม สีเจริญ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
3. พลโท วรพรต แก้ววิจิตร เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
16. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้ง พลตำรวจตรี นันทชาติ ศุภมงคล ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
17.การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง ข้าราชการการเมือง จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นายสมภพ ผ่องสว่าง ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
2. นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3. นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4. นายจำลอง ช่วยรอด ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
5. พลตำรวจตรี สุวิชาญ ญาณกิตติกุล ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
18.การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายธนฑิตย์ รักตะบุตร เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง
19.การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 19 ราย ดังนี้
1. นายสาโรจน์ สามารถ ตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)
2. นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ ตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายโสภณ ชารัมย์)
3. นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ ตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
4. นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง(รองนายกรัฐมนตรี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า)
5. นางสาวภัทรานันท์ ทองประพาฬ ตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง(รองนายกรัฐมนตรี นายสุชาติ ชมกลิ่น)
6. นายคารม พลพรกลาง ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายโสภณ ซารัมย์)
7. นางสาวนารา หนูแดง ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
8. นายนิโรธ สุนทรเลขา ตำแหน่ง ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า)
9. นายปิยวัฒน์ กิตติธเนศวร ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายภราดร ปริศนานันทกุล)
10. นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศุภมาส อิศรภักดี)
11. นายปัญญา ชวนบุญ ตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนภินทร ศรีสรรพางค์)
12. นายอรุณ คงเจริญ ตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสันติ ปิยะทัต)
13. นางสาวกาญจนาพร เหลืองขจรวิทย์ ตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายภราดร ปริศนานันทกุล)
14. นางสาวพรพิมล ธรรมสาร ตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศุภมาส อิศรภักดี)
15. นางพรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม ตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสันติ ปิยะทัต)
16. พลตำรวจตรี ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ตำแหน่ง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
17. นายเขมพล อุ้ยตยะกุล ตำแหน่ง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
18. นายภุชงค์ วรศรี ตำแหน่ง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
19. นางสาวจิรัฐิติกาล จันทราทิพย์ ตำแหน่ง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
20.การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง
จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นายอาร์ชวัส เจริญศิลป์ ตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2.นายเศรษฐจักร ลียากาศ ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง [ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวรภัค ธันยาวงษ์] ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
21.การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างและสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้
1. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ ตำแหน่ง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. นางจตุพร โรจนพานิช ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. นางเตือนใจ คงสมบัติ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป