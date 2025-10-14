อังคณา ชี้ ไม่มีรธน.ฉบับไหนทำทุกคนพอใจ แต่ต้องยึดโยงปชช. ให้อยู่ร่วมกันอย่างความเท่าเทียม

‘อังคณา’ ชี้ ไม่มี รธน. ฉบับไหนทำให้ทุกคนพอใจ แต่ต้องทำให้อยู่ร่วมกันได้ บนพื้นฐานความเท่าเทียม ชี้ จะนำประเทศไปสู่ทางออกของความขัดแย้ง
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่… พ.ศ. … 3 ฉบับของพรรคประชาชน พรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทย เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 156 เพิ่มหมวด 15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
จากนั้นเวลา 18.40 น. นางอังคณา นีละไพจิตร ส.ว. อภิปรายว่า รัฐธรรมนูญ 60 ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการร่าง และผู้ที่ได้รับเลือกให้ร่าง ก็ไม่ได้มาจากการคัดเลือกของประชาชน ทำให้รัฐธรรมนูญปี 60 ขาดการยึดโยงกับประชาชน โดยรัฐธรรมนูญฉบับปี 60 เป็นรัฐธรรมนูญที่ทำให้รัฐเข้มแข็ง แต่ประชาชนอ่อนแอ และยังมีการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหาร ผ่านคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับต่างๆ ที่มีผลผูกพันต่อชีวิตประชาชนจนถึงทุกวันนี้
นางอังคณากล่าวต่อว่า แม้จะผ่านการทำประชามติในปี 59 แต่การทำประชามติ ภายใต้รัฐบาล คสช. ประชาชนถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกอย่างมาก นอกจากนี้ ผู้ที่ออกมารณรงค์ให้รับ หรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ถูกดำเนินคดี และถูกคุกคามโดยกฎหมาย
นางอังคณากล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา ประชาชนพยายามขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งการเข้าชื่อการเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา โดยเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 63 ร่างฉบับประชาชน ถูกบรรจุเข้าที่ประชุมสภา มีประชาชนจำนวนมากมารอรับฟังบริเวณด้านหน้ารัฐสภา ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ มองว่า การรวมตัวกันของประชาชน เป็นการชุมนุมที่อาจนำไปสู่การใช้ความรุนแรง จึงมีการสลายการชุมนุม ทั้งที่ประชาชนยังไม่ได้เริ่มชุมนุม มีการฉีดน้ำยาแรงดันสูงผสมสารเคมีใส่ประชาชน โดยยังไม่ได้มีการเจรจา หรือการผ่อนปรน และประชาชนหลายคนถูกจับกุมดำเนินคดี และมีหลายคนรวมถึงเด็กๆ หรือผู้สูงอายุ ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมที่เกินจำเป็น และไม่ได้สัดส่วน
นางสาวอังคณากล่าวด้วยว่า น่าเสียดายว่าที่เราจะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่มีแค่ 3 ฉบับ ในขณะที่ร่างแต่ละฉบับมาจากพรรคการเมือง แต่ร่างของประชาชนไม่สามารถเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาได้ ดังนั้น การให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญที่จะตั้งขึ้นต้องให้ความสำคัญ ในฐานะอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญปี 50 ตนเห็นว่าการร่างรัฐธรรมนูญ รัฐสภาต้องยืนบนหลักการที่สำคัญ คือ การยึดโยงกับประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเข้าถึงหรือมีส่วนร่วมในการร่างได้ เปิดกว้างการรับความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญ และกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญต้องทำงานอย่างอิสระมีประสิทธิภาพโปร่งใสและไม่หวั่นเกรงต่ออำนาจใดๆ
“ไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับไหนที่จะทำให้ทุกคนพอใจในทุกข้อ ทุกบท หรือทุกมาตรา แต่รัฐธรรมนูญที่ดี ต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำให้ประชาชนทุกคน สามารถอยู่ร่วมกันได้ บนพื้นฐานความเท่าเทียมในสิทธิเสรีภาพ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลทุกคน” นางอังคณากล่าว
นางอังคณากล่าวว่า รัฐธรรมนูญต้องคือสิทธิเสรีภาพให้ประชาชน และสร้างหลักประกันเรื่องรัฐสวัสดิการให้บุคคลทุกคนโดยถ้วนหน้า และเท่าเทียม รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต้องคืนสิทธิชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ให้แก่ผู้ที่ตั้งถิ่นฐานในชุมชนมาช้านาน
นางอังคณากล่าวด้วยว่า ตนเห็นว่าการแก้รัฐธรรมนูญ จะเป็นหนทางที่นำพาประเทศไทยออกจากความขัดแย้ง และความหวาดกลัว และเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศ ไปสู่การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย บนพื้นฐานการเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของคนทุกคน และสร้างเสถียรภาพทางการเมืองที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
นางอังคณากล่าวย้ำว่า ที่ผ่านมาการถอดถอนรัฐบาลออกจากอำนาจ แบบที่คาดเดาไม่ได้ ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของสังคมไทย และการเมืองไทย ทำให้ความขัดแย้งในสังคมลึกมากขึ้น ซึ่งเรื่องเหล่านี้ เป็นผลพวงจากรัฐธรรมนูญ 60 สุดท้ายนี้ตนเองเชื่อว่ารัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่าง ภายใต้บรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตย และรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลพลเรือน ที่เคารพในความเป็นพหุวัฒนธรรม จะเป็นบันไดสู่การพัฒนา ประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง และยั่งยืนและจะทำให้สังคมไทยแข็งแรงขึ้น มีความอดทนอดกลั้นในการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของการเคารพคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของบุคคลทุกคน