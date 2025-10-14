มทภ.2 ประชุมกก.พัฒนาชายแดน ดัน 4 โครงการ ยกระดับความมั่นคง-คุณภาพชีวิตปชช.ยั่งยืน

‘มทภ.2’ ประชุม กก.พัฒนาชายแดนฯ ดัน 4 โครงการ ยกระดับความมั่นคง-คุณภาพชีวิตปชช. อย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และกรมทางหลวงชนบท เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานในลักษณะ “การต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จ” (Comprehensive Approach)
ทั้งนี้ จากสถานการณ์การสู้รบในห้วงที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งด้านการป้องกันประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยมีกรอบแนวคิดสำคัญในการพัฒนา คือ 1.การก่อสร้าง ถนนเรียบแนวชายแดน เพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธวิธีในการส่งกำลังบำรุงของหน่วยทหาร และอำนวยความสะดวกในการลาดตระเวนพื้นที่ป่าไม้
2.การพัฒนา แหล่งน้ำและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นทั้งแหล่งน้ำต้นทุนในการเกษตร และเป็นเครื่องกีดขวางทางยุทธศาสตร์ 3.การก่อสร้าง หลุมหลบภัย เพื่อเสริมความปลอดภัยให้กับประชาชนและกำลังพลในพื้นที่ 4.การขยายเขต ไฟฟ้าและระบบสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร การรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน
พล.ท.วีระยุทธกล่าวว่า เมื่อสถานการณ์ในพื้นที่กลับสู่ภาวะปกติแล้ว โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำไว้จะสามารถต่อยอดพัฒนาให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนชายแดนอย่างยั่งยืน โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนโครงการอย่างเต็มกำลัง
พล.ท.วีระยุทธกล่าวต่อว่า การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างรอบด้านแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทั้งในด้านความมั่นคง คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยการพัฒนาเส้นทางยุทธวิธีและคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ ช่วยการเข้าถึงแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน สนับสนุนภาคเกษตรกรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การจัดทำหลุมหลบภัย เพิ่มความปลอดภัยและขีดความสามารถในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนชายแดน เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
“การดำเนินงานอยู่ภายใต้ความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างแท้จริง เพื่อให้ชายแดนมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง ประเทศไทยยั่งยืน” แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์การตลาดสไตล์ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ไลฟ์ขายมาราธอน ถึงสร้างปรากฎการณ์ ทุบสถิติรายวัน
- นักกีฏวิทยา ค้นพบ ช้างกรามโต แมลงหายากตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำดี จากป่าต้นน้ำของไทย
- นักกอล์ฟชั้นนำจากนานาชาติพร้อมลงแข่งขัน เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น สัปดาห์นี้
- แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ชายแดน มอบสิ่งของบำรุงขวัญ กินอาหารร่วมกับกำลังพล-กันจอมพลัง