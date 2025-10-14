‘สหัสวัต’ ขอหนุนร่าง ‘ปชน.’ เป็นร่างหลักแก้รธน. จี้ ‘รัฐสภา’ ยึดมั่นหลักการ

‘สหัสวัต’ ขอหนุนร่าง ‘ปชน.’ เป็นร่างหลักแก้รธน. ยก คำวินิจฉัยศาล ไม่ได้ถามไป แต่กลับตอบ เป็นการขยายขอบเขตอำนาจหรือไม่ จี้ ‘รัฐสภา’ ยึดมั่นหลักการ บอก ถ้าไม่ยืนยันในหลักการนี้ พวกท่านไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่… พ.ศ. … 3 ฉบับของพรรคประชาชน พรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทย เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 156 เพิ่มหมวด 15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ต่อมาเวลา 21.15 น. นายสหัสวัต คุ้มคง สส.ชลบุรี พรรคประชาชน (ปชน.) ออภิปรายว่า ยินดีอย่างยิ่งที่เราได้ลั่นระฆังเพื่อทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ประเทศเราพ้นจากวิกฤตการเมืองที่ผ่านมาหลายสิบปี เพื่อให้ประเทศนี้เดินหน้าไปอย่างเป็นประชาธิปไตย แบบที่ประชาชนมีอำนาจสูงสุด หากดูทั้ง 3 ร่าง จะเห็นความแตกต่างเรื่องที่มาที่ไปและจำนวนของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ตนขอสนับสนุนร่างของพรรคปชน. ที่เป็นร่างที่จะสะท้อนเสียงของประชาชนได้ดีที่สุด โดยมาจากข้อจำกัดของศาลรัฐธรรมนูญที่สร้างไว้ เหตุผลคือร่างฉบับนี้มีกลไกที่ได้มาจากการยกร่างที่ประชาชนเลือกมา 70 คน และให้สภาเลือกเหลือ 35 คน เป็นความยึดโยงระหว่างประชาชนกับรัฐสภาตามที่ถูกกำหนดไว้ แต่ละคนสะท้อนเสียงว่าเป็นตัวแทนของคนกลุ่มไหน และให้ประชาชนเป็นคนเลือกเข้ามา ให้หาเสียงกันได้เลย
นายสหัสวัต กล่าวต่อว่า ส่วนความกังวลเรื่องความทั่วถึงร่างของพรรคปชน.ได้ออกแบบสภาที่ปรึกษาอีก 100 คน เป็นตัวแทนรวบรวมความเห็นเสียงของประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มากที่สุด คือหัวใจของรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย สำหรับข้อกังวลจากฝั่ง สว. ที่ว่าร่างของพวกเราอาจขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และกล่าวหาว่าพวกตนไม่อ่านหนังสือ และคำวินิจฉัยฉบับนี้ รูปแบบที่เราออกแบบมาเป็นการเลือกตั้งทางอ้อม เพราะให้รัฐสภาคัดอีกที ส่วนที่มีการเลือกตั้งทางตรงก็เป็นสภาที่ปรึกษา ที่ทำให้ผู้ร่างทำงานได้ง่ายขึ้น อย่าคิดว่าการเลือกตั้งโมเดลอ้อมแบบอื่น ไม่ใช่การเลือกตั้ง
นายสหัสวัต กล่าวด้วยว่า หากกลับไปอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ข้อความที่บอกว่า ไม่อาจให้เลือก ส.ส.ร.ได้ ไม่ได้อยู่ในคำถามที่จะสภายื่นไป แต่ตอบกลับมาเองแบบนี้ เป็นการใช้อำนาจที่เกินขอบเขตหรือไม่ และมากไปกว่านั้น หากเราเรียนนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เราย่อมรู้อยู่แล้วว่าอำนาจตุลาการ เป็นอำนาจเชิงรัฐ จะใช้อำนาจได้ก็ต่อเมื่อมีคนถาม และตอบเมื่อถูกถาม
นายสหัสวัต กล่าวอีกว่า ดังนั้น การที่ตุลาการศาลรับรู้แบบนี้ เป็นการขยายอำนาจขอบเขตตัวเองออกไปอีก เป็นการใช้อำนาจเชิงรุก ซึ่งผิดหลักการ ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีปัญหาอย่างไร และหากยังบอกว่าพวกตนเองไม่อ่านหนังสือ จึงอยากชวนอ่านต่อว่า จริงๆ แล้วเขาไม่ได้อ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กลับไปอ่านคำวินิจฉัยรายบุคคล จะเห็นว่า 3 จาก 7 คน ที่พูดว่าประชาชนมีอำนาจเรื่อง ส.ส.ร. และ 2 จาก3 คน ก็บอกว่า ที่ไม่มีอำนาจเลือกโดยตรง ด้วยข้อจำกัดของมาตรา 256 ที่เรากำลังแก้อยู่ในขณะนี้
นายสหัสวัต กล่าวต่อว่า ดังนั้น หากเรากำลังแก้ไขมาตรานี้ ประชาชนจะเลือก ส.ส.ร. โดยตรงได้ ดังนั้น หากในรายละเอียด จึงมีเพียงอันเดียวที่วินิจฉัยว่าไม่ได้ เพราะให้อำนาจสภาทำหน้าที่ ซึ่งปัญหานี้ก็เกิดเพราะในคำวินิจฉัยทั้งหมด และมีคำหนึ่งในคำวินิจฉัย คืออำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ เป็นของประชาชน จึงไม่เข้าใจว่าอำนาจสถาปนาให้ประชาชนขัดหลักการอย่างไร คำวินิจฉัยทุกอย่างก็เอาแต่พูดว่า อำนาจสถาปนาเป็นของประชาชน และทั้งที่บอกว่าประชาชนเลือกไม่ได้ตนก็งง จึงอยากถามว่า นี่คือคนกลุ่มหนึ่งที่เอาอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชน เป็นของตัวเองหรือไม่ และจากที่ศึกษามาทั่วโลกก็ไม่เห็นประเทศที่มีประชาธิปไตยไหนเลยในโลก จะมีปัญหาเรื่องสถาปนารัฐธรรมนูญมากเท่านี้มาก่อน และมีเพียง 3 ใน 7 ที่บอกว่าทำไม่ได้
นานสหัสวัต กล่าวต่อว่า ตนขอตั้งคำถามว่า ทำไมถึงเอาเสียงแค่ 3 ใน 7 มาเขียนในคำวินิจฉัยตัวเต็ม ว่าทำไม่ได้ ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไป เราใช้มาตรฐานนี้ในการตัดสินอื่นๆ หรือไม่ ใครที่บอกว่าพวกตนเองไม่อ่าน ให้กลับไปอ่านใหม่อีกที และอย่าอ่านแค่หนังสือ แต่ให้กลับไปอ่านหลักรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์เบื้องต้น และยังเรียกร้องให้เพื่อนสมาชิกว่า ให้ทุกท่านรับร่างทั้ง 3 ฉบับ ของ 3 พรรคการเมือง และให้ร่างของพรรคปชน.เป็นร่างหลัก เพราะเป็นร่างที่โยงกับประชาชนมากที่สุด และไม่ได้มีอะไรที่ขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
“พวกท่านทุกคนคือนักการเมือง โดยนักการเมืองมาอยู่ในรัฐสภาแห่งนี้ได้ เพราะระบอบประชาธิปไตย ในฐานะนักการเมืองท่านมีหน้าที่ในการยืนยันหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย เรื่องง่ายๆ อย่างอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ เป็นของประชาชน ถ้าวันที่ 15 ตุลาคมนี้ทุกท่านไม่ยืนยันในหลักการนี้ พวกท่านไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ” นายสหัสวัต กล่าว