ทีมโฆษก จับมือทำงานเชิงรุก ร่วมสื่อสารนโยบายรัฐบาล ให้ปชช.เข้าใจมากที่สุด

‘ทีมโฆษกรัฐบาล’ ลั่นจับมือทำงานเชิงรุก นำเสนอนโยบายรัฐ สู่ประชาชน
เมื่อเวลา 13.50 น. วันที่ 15 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังหารือถึงการทำงานของทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อมอบนโยบายในการทำงาน
นายสิริพงศ์กล่าวว่า รองโฆษกทั้งสองคนจะมาช่วยกันทำงานในการสื่อสารนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลให้ประชาชนได้เข้าใจนโยบายรัฐบาลให้ได้มากที่สุด จากการพูดคุยกันจะทำงานกันเป็นทีม จะช่วยในการสื่อสารงานรัฐบาล โดยทั้งสองคนมีทักษะความสามารถที่แตกต่างกัน น.ส.อัยญรินทร์เคยเป็นโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาแล้ว จะมีความคุ้นเคยในการทำงานด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว
นายสิริพงศ์กล่าวต่อว่า ขณะที่ น.ส.ลลิดามีความชำนาญเรื่องธุรกิจ เนื่องจากมาจากภาคเอกชนมาก่อน โดยจะทำงานในเชิงลึกเพื่อให้ข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนในการนำเสนอต่อประชาชน สำหรับการแบ่งงานในเบื้องต้นจะให้มีการประชุม ครม.นัดแรก และจะดูที่ความถนัดของแต่ละคน ซึ่งตนเป็นตัวหลักในการแถลงข่าว ขณะที่รองโฆษกทั้งสองคนจะขยายความเสริมในเรื่องที่เกี่ยวกับภารกิจงานนั้นๆ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ส่อล่ม! ปธ.สอบวินัย ปมซื้อตึกSkyy9 ยื่นลาออก ตรีนุช เร่งหาคนใหม่ ย้ำไม่กำหนดเวลา อยากได้ผู้ที่พร้อมจริงๆ
- ตรีนุช สั่งประกันสังคมตรวจสอบ หาสาเหตุเว็บประชาพิจารณ์ บำนาญสูตร Care ถูกบอทโจมตี
- โค้ชวัง นำแข้งซีเกมส์กลับถึงไทย วางแผนยกระดับทีมต่อฟีฟ่าเดย์ พ.ย.
- ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ทรงย้ำ ครู สอนเด็กใช้เอไออย่างชาญฉลาด มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ