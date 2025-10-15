เสธช้าง ยื่น ป.ป.ช.ฟัน 287 ส.ส.เสนอ-สนับสนุน ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมรุกป่า

เสธช้าง ยื่น ป.ป.ช.ฟันทั้ง 287 ส.ส.เสนอ-สนับสนุน ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมรุกป่า
วันนี้ 15 ตุลาคม พันเอก (พิเศษ) พงษ์เพชร เกษสุภะ หรือ เสธช้าง อดีตหัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.4 กอ.รมน.) กล่าวว่า วันนี้ตนได้เดินทางมาที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โดยได้ยื่นหนังสือคำร้องต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)เพื่อขอให้ไต่สวน และ วินิจฉัยความผิดทางอาญา และความผิดทางจริยธรรม ร้ายแรง ของสมาชิกผู้แทนราษฎร(สส.) จำนวน 44 คน 2 พรรคการเมืองดัง
พันเอก (พิเศษ) กล่าวว่า ที่เสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมบุคคลผู้ทำลายพื้นที่ป่าจนเป็นภูเขาหัวโล้น ให้พ้นจากความผิดทั้งคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง และยังแถมที่ดินฟรีให้กับบุคคลผู้กระทำผิดทำลายป่าอีกด้วย ย้อนหลังให้ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และอนาคต ทั้งที่บุคคลคนไทยที่เคารพกฎหมายไม่ได้ไปบุกรุกป่า บางคนยังไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองเลย
พันเอก(พิเศษ)พงษ์เพชร ยังได้กล่าวต่อไปว่า ร่างพ.ร.บ. นิรโทษกรรม รุกป่า ดังกล่าว 2 พรรคการเมือง ได้ใช้หาเสียง กล่าวอ้างประชาชนผู้ยากไร้บังหน้า แต่ในเนื้อหาของร่างพ.ร.บ. นิรโทษกรรมรุกป่าดังกล่าว กลับเอื้อประโยชน์ นายทุน ผู้มีอิทธิพล หรือนักการเมือง อย่างชัดเจน
“ที่ผ่านมามีพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง ได้หาเสียงนโยบายแก้ไขมาตรา112 โดยร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ยังไม่ได้บรรจุวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลย ก็ยังถูกยุบพรรคมาแล้ว และ ส.ส.44 คน ของพรรคดังกล่าวกําลังจะถูกป.ป.ช.ชี้มูลในไม่ช้า ถ้าเทียบกับ ร่างพ.ร.บ นิรโทษกรรมรุกป่า ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติรับหลักการในวาระที่ 1ไปแล้ว กําลังอยู่วาระที่ 2 ในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญ หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวน แล้ววินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมรุกป่า ผิดกฎหมายอาญา และผิดมาตราฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงของนักการเมือง นอกจากส.ส. 44 คน ผู้เสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกร่มรุกป่าดังกล่าวจะโดน ป.ป.ช.ชี้มูลแลัว ส.ส.อีก 243 คน ที่เห็นชอบรับหลักการ อาจจะโดนพ่วงถูกชี้มูลจากปปช.ไปด้วย รวมแล้ว 287 คนด้วยกัน