จาตุรนต์ ถาม ภูมิใจไทย ยอมแก้หลายเรื่อง สรุปแล้วร่างตัวเอง จะเหลือสาระอะไรบ้าง ?

‘จาตุรนต์’ งง ‘ภูมิใจไทย’ ยอมแก้ไขเนื้อหาตามร่างต่างๆได้ สรุปเหลือสาระอะไรบ้าง บอก หากทำตามร่างภท. ใช้เวลาเกือบปี อาจไม่มีการจัด รธน.ฉบับใหม่ บอก ร่าง ‘เพื่อไทย’ ยืดโยงปชช.-ป้องกันการขัดต่อคำวินิจฉัยศาลรธน. เหมือนที่ร่างอื่นไม่มี
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่..พ.ศ… 3 ฉบับของ พรรคประชาชน พรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทย เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 เพิ่มหมวด15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เป็นวันที่ 2 ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระรับหลักการ
จากนั้น เวลา 14.20 น. นายจาตุรนต์ ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) อภิปรายสรุปร่างของพรรค พท. ว่า รัฐธรรมนูญปี 2560 กลายเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แม้จะอ้างว่า มาจากการทำประชามติ แต่ก็ไม่ได้เป็นประชามติที่เสรีและไม่เป็นธรรม คนที่ไม่เห็นด้วยถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพ ประชาชนถูกปิดปิดตา อำนาจอยู่กับผู้ที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนองค์กรอิสระเป็นอิสระจริง ถูกครอบงำ เป็นอิสระอยู่อย่างเดียว คือการเป็นอิสระจากประชาชน การตรวจสอบถ่วงดุลกลายเป็นไม่สมดุล และไม่ใช่รัฐธรรมนูญปราบโกงอย่างที่อ้าง มีดัชนีที่หยุดบ้านเมืองเอาไว้ ระบบพรรคการเมืองถูกบั่นทอน ระบบการเลือกตั้งไม่สะท้อนความต้องการของประชาชน รัฐบาลขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ ประเทศไปไหนไม่ได้ ไม่เป็นที่ยอมรับปรับตัว และไม่ได้กับการผันผวนของสถานการณ์โลก
นายจาตุรนต์ กล่าวต่อว่า ฉะนั้น จึงต้องมีการแก้ไขขนานใหญ่ คือไม่สามารถแก้เป็นรายมาตราได้ จะแก้เรื่องเหล่านี้มันจะระโยงระยางไปกันหมด ต้องจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การมาแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วง2-3 ปีนี้ คนมองว่า ทำไมพรรค พท.จึงต้องมาทำตอนเป็นฝ่ายค้าน แต่เราทำมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 2550 และเคยมีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมมาแล้วเมื่อปี 2563 แต่ก็มีการยื่นส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความต่างๆ ซึ่งการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความในหลายครั้งที่ผ่านมาถือเป็นการขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
นายจาตุรนต์ กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม พรรค พท.ได้เลือกทางที่ทำให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถเกิดขึ้นได้ สำหรับความห่วงใยที่เพื่อนสมาชิกเป็นห่วงต่อร่างของพรรค พท. ที่ไม่ได้มีการระบุว่าไม่แก้หมวด 1 และหมวด 2 นั้น ย้ำว่า เราไม่ได้เสนอให้มีการแก้หมวด 1 และหมวด 2 และหากกังวลว่าจะเป็นปัญหา ร่างของพรรคพท. ก็เขียนป้องกันไว้ว่า การอยู่ใต้บังคับของมาตรา 255 คือจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง ร่างของพรรค พท. เราเสนอขึ้นเพื่อกำหนดกระบวนการและกลไกในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่ใช่ร่างที่จะกำหนดเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมถึงต้องให้ผ่านการทำมติของประชาชนก่อน
นายจาตุรนต์ กล่าวต่อว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกินมาส่วนหนึ่งคือ รัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงได้ ถือเป็นเรื่องที่รัฐสภาไม่ได้ถาม และเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้น ถือเป็นการขัดต่อหลักประชาธิปไตย และขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเองที่บอกว่า อำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชน แต่เมื่อเป็นคำวินิจฉัยเช่นนี้ เราก็ทำ
ฉะนั้น ร่างของพรรค พท.และร่างของพรรคประชาชน (ปชน.) ที่ให้มีการเลือกตั้งแล้วให้รัฐสภามาตัดสินอีก สุดท้ายก็ไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ขณะที่ร่างของพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้สมัครมาแล้วรัฐสภาเลือกหมด นี่ถือว่า ไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแน่นอน แต่เป็นปัญหาว่า ประชาชนไม่มีอยู่ในสมการเลย ท่านบอกแล้วว่า จะสามารถยอมแก้ไข ตามร่างฉบับอื่นๆ ได้ ท่านยอมแก้ไขหลายเรื่องจนตนจำไม่ได้แล้วว่า สรุปแล้วร่างของพรรค ภท. สาระสำคัญยังเหลืออะไรอยู่บ้าง
นายจาตุรนต์ กล่าวอีกว่า เหตุผลที่เราต้องมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่ยึดโยงกับประชาชน ได้แก่ ร่างของพรรคปชน. แม้จะมีความซับซ้อน แต่ก็ยังมีข้อดีคือการใช้สัดส่วนเช่นนี้ เราอาจจะนำมาใช้ หากในกรณีจำเป็นที่จะป้องกันการเสียงข้างมากได้ ขณะที่ร่างของพรรค ภท. ที่หากมีสมาชิกท่านใดอยากให้ใช้ร่างนี้เป็นหลัก ตนอยากให้ทบทวน เพราะนอกจากจะยอมว่า ตรงนี้สามารถแก้ไขได้ ตรงนั้นสามารถยอมแก้ไขได้ แต่ยังมีจุดหนึ่งที่ยังไม่ยอมแก้ และจะเป็นปัญหามากคือเรื่องที่มาของส.ส.ร. ที่จะสามารถไปพูดคุยกันว่า ให้สามารถย้อนกลับมาแก้ไขมาตรานั้น มาตรานี้ได้ และร่างภท.ใช้เวลาอยู่ที่ส.ส.ร. ประมาณ 360 วัน ทำให้อาจจะมีปัญหาเมื่อต้องมาพิจารณาเป็นรายมาตรา หากทำตามนี้จะเท่ากับไม่มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เลย
“ทั้งนี้ อาจจะต้องให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ขึ้นมารับปากว่า จะไม่ทำเช่นนั้น เพราะหากทำเช่นนี้ การยกเลิกการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วจะไม่เป็นไปตามเอ็มโอเอ พรรคประชาชนควรจะท้วงว่า พรรคภูมิใจไทยควรจะพูดให้ชัดว่า ท่านต้องการอะไรกันแน่ ฉะนั้น จึงจำเป็นต้องรับหลักการทั้ง 3 ร่างพร้อมกัน เพราะมีข้อดีอยู่ในแต่ละร่างสามารถนำมาใช้ได้ หากจะให้ตกไปก็เสียดาย แม้จะดึงมาได้แต่ก็ทำได้ยากกว่า และจะเป็นการส่งสัญญาณว่าเลือกเขา เลือกเรา เลือกสี เลือกพวก และจะเป็นการเริ่มต้นแบบไม่ดี” นายจาตุรนต์ กล่าว
นายจาตุรนต์ กล่าวต่อว่า ที่บอกว่า ให้ใช้ร่างของพรรคพท. เป็นหลักเพราะ 1.ยึดโยงกับประชาชน 2.สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแน่ 3.ส.ส.ร.ยังทำหน้าที่เป็นส.ส.ร.ที่ยึดโยงกับประชาชน และยังมีกลไกให้รัฐสภาเสนอความเห็นไปให้ส.ส.ร.ไปทบทวน นอกจากนี้ ยังมีกลไกให้ ส.ส.ร.ยืนยัน และหากสภาเห็นชอบก็ผ่านไปทางประชามติเห็นชอบก็ตกไป รวมถึงร่างของพรรคพท. มีความรอบคอบในการป้องกันการขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ร่างอื่นไม่มี โดยอยู่ในมาตรา 256/1
“ในนามของพรรคเพื่อไทย ผมยืนยันว่า การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับประเทศไทย การมีส.ส.ร. และยึดโยงกับประชาชนก็เป็นความสำคัญ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เป็นที่ยอมรับของประชาชน และเป็นประชาธิปไตย ร่างทุกร่างมีหลักการเดียวกัน จึงควรรับหลักการไปพร้อมกัน ร่างที่เป็นหลักได้ดีที่สุดอาจจะเป็นเหตุบังเอิญ หรืออะไรก็ไม่ทราบ แต่ความเป็นจริงคือร่างของพรรคเพื่อไทย” นายจาตุรนต์ กล่าว
