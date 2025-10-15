เสธทร. ตรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ในพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พล.ร.อ.ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา และตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ ที่ปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ
การลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วม และการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนของเสนาธิการทหารเรือในครั้งนี้ เป็น การตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานบรรจุกระสอบทราย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการนำไปเสริมยังบริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วม รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์สภาพน้ำและอากาศ รวมถึงการตรวจชุมชนพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย บริเวณชุมชนบ้านบุ ชุมชนบ้านเป็ด เขตบางกอกน้อย และพื้นที่วางแนวกระสอบทรายบริเวณท่าเรือวัดอรุณฯ
กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้มีการเตรียม ความพร้อมในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัยและวาตภัย ในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุ
ทั้งนี้สภาพอากาศในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี ประเทศไทยจะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจายเป็นแห่ง ๆ กับมีฝนตกหนักเป็นบางแห่ง ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นเขื่อนแนวป้องกัน รวมทั้งทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ โดยประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน สามารถแจ้งเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากกองทัพเรือ ได้ที่สายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ 1696 ตลอด 24 ชั่วโมง