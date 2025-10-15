แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยื่ยมกำลังพลแดนไทย-เขมร ให้กำลังใจทหารแนวหน้า ปกป้องอธิปไตยไทย

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยื่ยมกำลังพลแดนไทย-เขมร จ.อุบลราชธานี สร้างขวัญกำลังใจ ย้ำ ทหารไทย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรี และความเสียสละ
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พล.ท.วีรยุทธ์ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรุนารี (ฉก.1 กกล. สุรนารี ) บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อตรวจความพร้อมของหน่วย พบปะและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้า ในการดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ณ ฐานปฏิบัติการเนิน 561 ฐานปฏิบัติการเนิน 500 และฐานปฏิบัติการภูโคกใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
โดยแม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวแสดงความชื่นชมในความกล้าหาญ ความมุ่งมั่น และความเสียสละของกำลังพลทุกนาย ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปโตยของชาติ ตอนหนึ่งว่า “ทหารทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ และยึดมั่นในเกียรติและศักดิ์ศรีในความเป็นทหารอาชีพ ขอให้เชื่อมั่นในภารกิจที่รับผิดชอบ ว่าทุกสิ่งที่ทำ เพื่อความสงบสุขของประเทศ และพี่น้องประชาชน”
ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 2 ยังได้เน้นย้ำ ให้กำลังพลทุกนายรักษาความพร้อม ทั้งร่างกายและจิตใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท และยึดมั่นในวินัยทหาร พร้อมกันนี้ยังได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคปริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
“กำลังพลทุกนาย คือ กำลังสำคัญของกองทัพ ขอให้ภูมิใจในภารกิจที่ได้ทำเพื่อชาติ เพราะตราบใดที่พวกเรายังคงยืนหยัดทำหน้าที่ ก็ไม่มีใครสามารถรุกล้ำอธิปไตยไทยได้” แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าว