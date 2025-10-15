อนุทิน ไม่มีปัญหาหาก ภท.ไม่ได้เป็นร่างหลัก เผยคุย ปธน.เกาหลี เรื่องAPEC ไม่เกี่ยวสแกมเมอร์
เมื่อเวลา 19.22 น. วันที่ 15 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวภายหลังลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ตนขึ้นไปลงมติทัน ทำหน้าที่ไม่บกพร่อง ก่อนย้ำว่าขึ้นไปทันสบายๆ
เมื่อถามว่า พรรคภูมิใจไทยมีการมอนิเตอร์การลงมติอย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ได้มอนิเตอร์ โหวตกันตามหน้าที่
เมื่อถามว่า หากวันนี้ร่างของพรรคภูมิใจไทยแพ้ร่างของพรรคประชาชนจะมีปัญหาหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีปัญหา
ส่วนความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์เมอร์ หลัง น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.กทม.พรรคประชาชน ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา นายกฯ กล่าวว่า ดำเนินการไปตามกฎหมาย ซึ่งตนได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเพื่อปราบปรามเรื่องนี้ โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ เป็นผู้ดำเนินการ
เมื่อถามถึงกรณีการวิจารณ์ถึงท่าทีของรัฐบาลไม่แข่งขันเหมือนตอนต้น นายกฯ กล่าวว่า “คุณดูสิ คุณดูเองมั้ง ของจริงกับการวิจารณ์มันไม่เหมือนกัน”
ส่วนที่มีการมองว่า ก่อนได้เป็นรัฐบาลก็รับปากไว้อีกแบบหนึ่ง นายกฯ ไม่ได้ตอบคำถามก่อนจะขึ้นรถไป
เมื่อข่าวถามย้ำถึงการโทรศัพท์พูดคุยกับนาย อี แจ มยอง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จะมีการพูดคุยเรื่องสแกมเมอร์ด้วยหรือไม่ นายกฯ กล่าวสั้นๆว่า “ไม่เกี่ยวกัน พูดคุยเรื่องการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC)