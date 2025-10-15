ทบ. ชี้ เขมร ยังไม่หยุดจัดฉากปลุกม็อบ ย้ำไทยปฏิบัติตามหลักสากล แจงเลื่อนประชุม RBC เหตุไร้ความคืบหน้า

ทบ. ชี้ เขมร ยังไม่หยุดจัดฉากสร้างสถานการณ์ ปลุกระดมม็อบจัดตั้ง ย้ำทุกการปฏิบัติเป็นไปตามหลักสากล และอยู่ในเขตพื้นที่อธิปไตยไทย แจงการเลื่อนการประชุม RBC เหตุเพราะฝ่ายกัมพูชาไม่มีความคืบหน้านำไปสู่การปฏิบัติใดๆ ให้เป็นรูปธรรม
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงความคืบหน้าของสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ดังนี้
1. ประเด็นปัญหาชาวกัมพูชารุกล้ำดินแดน ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ยังไม่พบความพยายามที่จะช่วยแก้ปัญหาใดๆจากฝ่ายกัมพูชา แม้ว่าจะได้มีการเห็นชอบร่วมกันไว้แล้วในเบื้องต้น ผ่านเวทีการประชุมในระดับทวิภาคี ในหลายครั้งที่ผ่านมา แต่กลับพบแต่เพียงความพยายามอย่างไม่ลดละ ที่จะใช้มวลชนจัดตั้งซึ่งมีทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง มารวมตัวกัน ในลักษณะการจัดฉากขึ้นมา เพื่อจะนำภาพที่ได้ไปใช้ในการสื่อสารเพื่อให้มีผลในทางต่างประเทศ
ล่าสุดพบมีการพาสื่อมวลชนลงไปสัมภาษณ์ชาวบ้านกัมพูชาที่มารวมตัวกันในเต็นท์ อ้างว่าเป็นเหยื่อหรือผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมนำคณะผู้สังเกตการณ์ IOT ฝั่งกัมพูชามาลงพื้นที่รอบดึกโดยไม่ได้มีการประสานฝ่ายไทยล่วงหน้า เพื่อลงพื้นที่มาเก็บภาพบรรยากาศที่ฝ่ายกัมพูชาได้มีการจัดฉากไว้ล่วงหน้า เป็นการสะท้อนถึงกัมพูชา พยายามบิดเบือนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ นับเป็นความไม่จริงใจต่อการแก้ปัญหาร่วมกัน
2. ประเด็นเรื่องการใช้เครื่องขยายเสียงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว อย่างที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้ว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อธิปไตยของไทย ซึ่งฝ่ายกัมพูชาบุกรุกเข้ามาสร้างความขัดแย้งและยั่วยุฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนไทยได้รับผลกระทบและเกิดความไม่พอใจจำนวนมาก
หากเป็นกรณีฝ่ายรัฐมีการใช้เครื่องขยายเสียงปฏิบัติการแทนการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ของฝ่ายรัฐนั้น ยังคงมีใช้กันในหลายประเทศ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือเริ่มต้น ที่จะส่งผลให้เกิดอันตรายน้อยที่สุดก่อน โดยเฉพาะกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย
ส่วนในกรณีของฝ่ายพลเรือนอย่าง คุณกัน จอมพลัง ที่เปิดซาวด์เสียงต่างๆ และสารคดีประวัติศาสตร์ น่าจะเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจของประชาชนไทย ที่มีต่อการรุกล้ำอธิปไตยของชาวกัมพูชาในบริเวณนั้น
ซึ่งต่างจากท่าทีความไม่พอใจของผู้ชุมนุมฝ่ายกัมพูชา ที่มีลักษณะรุนแรงก้าวร้าวถือไม้ขนาดใหญ่เป็นสิ่งเทียมอาวุธ มีการทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจของไทยจนได้รับบาดเจ็บ
แม้ว่าคุณกัน จอมพลัง อาจจะต้องการให้มีผลกระทบต่อผู้กระทำผิดกฎหมาย ที่รุกล้ำดินแดนไทยอยู่ โดยมองว่า ตามรูปการณ์แล้วยังไม่ใช่ในลักษณะของการบังคับให้ฟังเพื่อการทรมาน เพราะผู้ที่ได้ยินเสียงอันไม่พึงประสงค์เหล่านั้น ยังสามารถปฏิเสธการได้ยินได้ฟังเหล่านั้นได้ ด้วยการพาเอาตัวเองออกไปจากจุดพื้นที่ ที่มีปรากฏเสียงเหล่านั้นได้ทุกเวลา
อีกทั้งคุณกัน จอมพลังไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงไม่น่าจะเข้าข่ายการทรมานอย่างร้ายแรง ตามกฎหมายทรมานอย่างที่มีการพูดถึงกัน
ขอให้ประชาชนชาวไทยมีความหนักแน่น ไม่ตกเป็นเครื่องมือของการปลุกปั่นชี้นำข่าวสารที่เกินจริงจากฝ่ายกัมพูชา ที่มีเป้าหมายในการสร้างภาพว่าเป็น “ผู้ถูกกระทำ” เพื่อผลทางการเมืองและการสื่อสารระหว่างประเทศ พร้อมกันนี้ ขอให้คำนึงถึงพี่น้องคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของฝ่ายกัมพูชา ซึ่งเป็นการละเมิดหลักมนุษยธรรมในหลายกรณี
3. ประเด็นเรื่องการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee : RBC) ระหว่างกองทัพภาคที่ 1 และกองทัพภาคที่ 2 ของไทยกับกองกำลังภูมิภาคของกัมพูชาออกไปนั้น สาเหตุเกิดจากที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชาไม่มีท่าทีและความจริงจังกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนตามที่ตกลงกันไว้ในการประชุม GBC โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำดินแดนไทยในจังหวัดสระแก้ว การเก็บกู้ทุ่นระเบิด และการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักออกจากพื้นที่ขัดแย้ง รวมถึงยังพบการบิดเบือนข่าวสารและการยั่วยุต่อฝ่ายไทยในหลายกรณี สะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายกัมพูชาไม่จริงใจในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ กองทัพบกยืนยันในการร่วมขับเคลื่อนทุกมาตรการภายใต้กรอบความร่วมมือ GBC และขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาแสดงความจริงใจในการดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองประเทศ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในอนาคต