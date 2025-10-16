สภารับ 2 ฉบับ-ร่าง ‘ปชน.’ เป็นหลัก ของพท.แท้ง – ตั้ง 43 กมธ. ลุยแก้รธน.
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้ลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ได้ชี้แจงรูปแบบการลงมติโดยให้เลขาธิการสภาอ่านชื่อแต่ละคนแล้วให้สมาชิกขานว่ารับหรือไม่รับหลักการ หรืองดออกเสียงแต่ละฉบับ ร่างฉบับที่ 1 เป็นของนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และคณะ ร่างฉบับที่ 2 นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และคณะ และฉบับที่ 3 นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และคณะ ทั้งนี้ ต้องได้เสียง ส.ว.สนับสนุนในแต่ละฉบับ 1 ใน 3 จากนั้นได้ขานชื่อเรียงตามตัวอักษร โดยใช้เวลา 3 ชั่วโมง ผลปรากฏว่า ฉบับที่ 1 รับหลักการ 568 เสียง ไม่รับหลักการ 10 เสียง งดออกเสียง 74 เสียง ฉบับที่ 2 รับหลักการ 629 เสียง ฉบับที่ 3 รับหลักการ 521 เสียง แต่มีเสียง ส.ว.สนับสนุนเพียง 60 เสียง ถือว่าที่ประชุมไม่รับหลักการ โดยตั้ง กมธ.วิสามัญฯพิจารณา จำนวน 43 คน กำหนดการแปรญัตติ 15 วัน
สำหรับรายชื่อ กมธ.วิสามัญ จำนวน 43 คน เป็นสัดส่วนที่มาจาก ส.ว. 12 คน ส.ส. 31 คน โดยสัดส่วนพรรคการเมือง ได้แก่ พรรคประชาชน 9 คน พรรคเพื่อไทย 9 คน พรรคภูมิใจไทย 4 คน พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคกล้าธรรม พรรคประชาธิปัตย์ 2 คน พรรคพลังประชารัฐ พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคประชาชาติ 1 คน
จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาว่าจะใช้ร่างใดเป็นร่างหลักในการพิจารณา โดย น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี พรรคภูมิใจไทย (ภท.) เสนอให้ใช้ร่างของพรรค ภท.เป็นร่างหลัก ขณะที่นายพริษฐ์ก็ได้เสนอให้ใช้ร่างพรรค ปชน.เป็นร่างหลัก
ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะใช้ร่างใดเป็นร่างหลัก ถ้าต้องการใช้ร่างของนายอนุทินเป็นหลักกดปุ่มไม่เห็นด้วย ถ้าต้องการใช้ร่างของนายพริษฐ์เป็นหลักกดปุ่มเห็นด้วย ผลปรากฏว่า ที่ประชุมเห็นด้วย 292 ไม่เห็นด้วย 297 งดออกเสียง 15 ถือว่าที่ประชุมใช้ร่างของนายอนุทินเป็นหลัก แต่ที่ประชุมยังไม่ยินยอม เนื่องจากมีทั้งการเสียบบัตรและขานชื่อ อยากให้ประธานโหวตใหม่อีกครั้ง ทำให้นายวันมูหะมัดนอร์ชี้แจงว่าตามข้อบังคับการประชุมการจะให้นับใหม่กรณีที่คะแนนแตกต่างกันไม่มาก จะให้นับด้วยการขานชื่อ ทำให้นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ปชน. เสนอญัตติให้นับคะแนนใหม่ด้วยการขานชื่อ แต่นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรค ภท. โต้แย้งว่าการนับคะแนนใหม่คือการเอาคะแนนมานับใหม่ ไม่ใช่การลงมติใหม่
ทั้งนี้ นายวันมูหะมัดนอร์วินิจฉัยให้นับคะแนนใหม่ด้วยการขานชื่อ โดยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 2 ชั่วโมง กระทั่งเวลา 19.40 น. นายวันมูหะมัดนอร์ขานผลคะแนนว่า ร่างของนายพริษฐ์ได้ 300 คะแนน ร่างของนายอนุทินได้ 287 คะแนน จึงเห็นว่าที่ประชุมมีมติใช้ร่างของนายพริษฐ์เป็นร่างหลัก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผลการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม วาระรับหลักการ ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ปชน. และนายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ภท. แต่ไม่รับหลักการร่างนายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พท. จากการตรวจสอบพบว่า ส.ว.ส่วนใหญ่งดออกเสียงให้กับร่างของพรรค พท. อาทิ พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 พล.ท.บุญจันทร์ นวลสาย ขณะที่ ส.ว.บางส่วนรับหลักการเฉพาะร่างของพรรค ภท. อาทิ พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา นายอลงกต วรกี แต่ที่น่าสนใจคือ พ.ต.อ.กอบ อัจนากิตติ นายเดชา นุตาลัย น.ส.รัชนีกร ทองทิพย์ ไม่รับหลักการทุกร่าง น.ส.นันทนา นันทวโรภาส นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ ที่ลงมติรับหลักการเฉพาะร่างของพรรค ปชน.และพรรค พท. แต่ไม่รับหลักการร่างพรรค ภท. ขณะที่ ส.ส.ส่วนใหญ่รับหลักการทั้ง 3 ร่าง แต่พบนายชัชวาลล์ คงอุดม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ที่ไม่รับหลักการทุกร่าง ขณะที่นายสิริน สงวนสิน ส.ส.กทม. พรรค ปชน. รับหลักการเฉพาะร่างของพรรค ปชน.และพรรค พท. แต่ไม่รับหลักการร่างพรรค ภท.