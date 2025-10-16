อนุทิน รับเครื่องหมาย ปีกเหินเวหา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทัพอากาศ ภริยา เป็นคนติดให้

‘นายกฯ’ รับเครื่องหมาย ‘ปีกเหินเวหา’ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพอากาศ ก่อนออกเดินทางเยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ
เมื่อเวลา 07.10 น. วันที่ 16 ตุลาคม ที่ท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย พร้อมด้วยคณะ เตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาทางการทูตไทย-ลาว 75 ปี
จากนั้น เวลา 07.15 น. ที่ห้องรับรองพิเศษ 1 ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง พล.อ.อ.เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ (ทอ.) ให้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย
โดย พล.อ.อ.เสกสรรกล่าวว่า เป็นเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน เพื่อเป็นเกียรติให้กับนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ นายอนุทินเป็นผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในราชการหรือเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านการบินแก่ ทอ. และประเทศชาติโดยส่วนรวม โดยได้รับประดับเครื่องหมาย “ปีกเหินเวหา” เครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์ พร้อมใบประกาศนียบัตร
สำหรับเครื่องหมาย “ปีกเหินเวหา” กองทัพอากาศมอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ หรือมีบทบาทในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพอากาศให้บรรลุผลสำเร็จ ทั้งนี้ ในด้านการบิน “หัวใจติดปีก” นายกรัฐมนตรีเริ่มปฏิบัติภารกิจสนับสนุนทีมแพทย์มาตั้งแต่ปี 2557 และได้ทำภารกิจ “ไฟลท์บุญ ไฟลท์ชีวิต” ไปแล้วกว่า 80 เที่ยวบิน ช่วยเหลือผู้ป่วยไปแล้วมากกว่า 200 ชีวิต จนเคยได้รับปีกกิตติมศักดิ์จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และโล่ประกาศเกียรติคุณจากสภากาชาดไทย (ณ 30 กันยายน 2568)
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการรับมอบเครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์ น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยา ได้นำเครื่องหมายดังกล่าวติดที่หน้าอกเสื้อให้นายกฯ ก่อนจะร่วมถ่ายภาพกับ พล.อ.อ.เสกสรร ด้วย
