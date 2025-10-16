นายกฯ-คณะ ถึง สปป.ลาว แล้ว พร้อมเยี่ยมคารวะประธานประเทศ เตรียมพบทีมไทยแลนด์เอกชน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ตุลาคม (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเวียงจันทน์ ซึ่งเท่ากับเวลาในกรุงเทพฯ) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย และ น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยา นำคณะผู้บริหาร ได้แก่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รมว.พลังงาน นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีนายบัวคง นามมะวง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศ พร้อมคณะฝ่ายลาว อาทิ รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว และรองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ ให้การต้อนรับ
สำหรับการเยือน สปป. ลาว ครั้งนี้ นับเป็นการเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรี ภายหลังดำรงตำแหน่ง และเป็นโอกาสพิเศษเนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สปป.ลาว โดยนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ก่อนพบหารือเต็มคณะกับนายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ในโอกาสนี้ ผู้นำทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและพิธีส่งมอบความช่วยเหลือแก่ สปป.ลาว หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเข้าเยี่ยมคารวะนายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศ สปป.ลาว
ทั้งนี้ ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะประชุมหารือร่วมกับทีมไทยแลนด์ และภาคเอกชนไทยใน สปป.ลาว พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และสักการะพระธาตุหลวง
ในการเดินทางเยือนครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว และภริยา ยังจะเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยา อีกด้วย สะท้อนมิตรภาพระหว่างไทยและ สปป.ลาว ที่แน่นแฟ้นตั้งแต่ระดับประชาชนถึงผู้นำประเทศ